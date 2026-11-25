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Uma grande operação de equipes de resgate mobilizou profissionais de emergência no aeroporto de Frankfurt no domingo. A movimentação ocorreu porque passageiros que viajavam em dois aviões da companhia Condor apresentaram queixas de mal-estar. As duas aeronaves tinham decolado da República Dominicana em direção ao terminal alemão.

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O alerta sobre o quadro de saúde dos passageiros aconteceu com antecedência. Uma porta-voz da Condor confirmou, ao ser consultada sobre o ocorrido, que a companhia aérea informou o aeroporto de Frankfurt sobre o problema no momento em que as aeronaves ainda se encontravam no ar.

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Atendimento imediato e procedimentos padrão

Essa notificação prévia permitiu que a operação de resgate entrasse em andamento com base nas regras estabelecidas para procedimentos padrão. Equipes formadas por pessoal médico e ajudantes do corpo de bombeiros já se encontravam posicionadas na pista quando as aeronaves completaram o pouso.

Com a presença dessas equipes especializadas, os viajantes receberam atendimento médico logo após a chegada. De acordo com os dados apresentados pela Condor, mais de 600 passageiros viajavam no conjunto das duas aeronaves que partiram da República Dominicana.

Dentre os mais de 600 ocupantes presentes nos dois aviões, cerca de 30 pessoas procuraram os socorristas e relataram sintomas de mal-estar. Diante desses relatos, os profissionais de saúde iniciaram os procedimentos de avaliação clínica dos passageiros.

Encaminhamento dos passageiros atendidos

A assistência médica prestada no local definiu diferentes providências para os viajantes avaliados:

um passageiro foi levado a um hospital por vontade própria após o pouso;

outra pessoa precisou de transporte para uma clínica por causa de queixas cardiovasculares;

os outros passageiros avaliados pelo corpo técnico especializado receberam liberação e puderam iniciar a viagem de volta para casa. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A companhia aérea Condor comunicou que a causa do mal-estar sentido pelos viajantes a bordo das duas aeronaves ainda não foi esclarecida.