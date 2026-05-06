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Um dos aviões que decolou de Cabo Verde por hantavírus pousou nas Canárias

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AFP
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Repórter
06/05/2026 13:04

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Um dos dois aviões que decolaram de Cabo Verde durante a evacuação de passageiros de um navio de cruzeiro afetado por um surto de hantavírus aterrissou nas Ilhas Canárias nesta quarta-feira (6), constatou um jornalista da AFP.

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O avião-ambulância, cuja chegada ao aeroporto espanhol não tinha sido mencionada até agora, pousou no aeroporto de Gran Canária pouco antes das 15h30 GMT (12h30 de Brasília).

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du-rbj-mdm/emp/jvb/an/mvv-jc

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