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Um passeio na montanha se transformou em perigo na Grigna Settentrionale, elevação conhecida também como Grignone, no território de Pasturo, província de Lecco. Na tarde de sábado, 22 de novembro, um cão caiu em um trecho íngreme e rochoso nas proximidades da igreja de San Calimero.

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O acidente ocorreu de forma repentina em uma área onde poucos metros fazem diferença. O solo acidentado torna qualquer deslocamento difícil, o que complicou a descida logo após a queda do animal de quatro patas entre as pedras.

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Ao notar o acidente, o tutor tentou descer para socorrer o companheiro de quatro patas. A ação motivada pelo instinto e pela preocupação gerou novas dificuldades: o homem alcançou o ponto onde o cão se encontrava, mas também ficou preso na rocha.

A dupla permaneceu em uma posição delicada, sem chance de avançar ou retornar por conta própria até uma trilha segura. A incapacidade de movimentação autônoma exigiu a organização imediata de um resgate técnico.

Mobilização dos bombeiros e suporte aéreo

O chamado de socorro mobilizou os bombeiros do Comando Provincial de Lecco. A corporação enviou ao local uma equipe do núcleo SAF: speleo alpino fluviale, formada por profissionais treinados para atuar em paredões rochosos, desfiladeiros e locais de difícil acesso.

A inclinação severa das encostas e as superfícies de pedra exigiram reforço aéreo para encurtar o tempo de operação e assegurar a proteção de todos. Diante do cenário, os socorristas acionaram o helicóptero Drago, pertencente ao departamento de voo de Malpensa.

Aproximação e resgate da dupla

A tripulação da aeronave localizou o cão e o tutor na montanha, realizando a aproximação apesar dos obstáculos da morfologia local. A equipe desceu até o ponto crítico e colocou os arreios necessários para a remoção segura.

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O helicóptero transportou os dois até uma área protegida no vale. No ponto de aterrissagem, especialistas SAF dos bombeiros de Lecco aguardavam para prestar a primeira assistência e entregar a dupla aos cuidados dos profissionais presentes na base de apoio.