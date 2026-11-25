Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A vida útil das pás de turbinas eólicas dura cerca de 20 anos. Após esse período, a troca gera um problema ambiental considerável, já que o material impede a reciclagem tradicional. A união irreversível entre a fibra de vidro e a resina epóxi inviabiliza processos comuns aplicados a garrafas plásticas. Diante disso, os itens descartados costumam ocupar aterros, virar enchimento para asfalto e cimento ou passar por tratamentos térmicos de custo elevado.

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Pesquisadores da Universidade Tsinghua, em Pequim, desenvolveram uma alternativa para reaproveitar os descartes e gerar retorno financeiro com a produção de materiais resistentes.

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O método térmico com pulsos elétricos

A técnica criada pelos cientistas estabelece etapas para transformar a estrutura original:

as pás sofrem moagem até virarem um pó fino;

o material recebe adição de fuligem para permitir a condução de corrente elétrica;

a mistura segue para um compartimento situado entre eletrodos;

um pulso elétrico aquece o composto a cerca de 2.000°C em apenas 0,5 segundo.

A temperatura extrema decompõe o pó em dois elementos. A fibra de vidro se transforma em carbeto de silício com grande resistência térmica, enquanto o carbono presente na resina origina grafeno.

Aplicações industriais e desafios da escala

A substância obtida atua no reforço de novos compostos. A inserção em resina virgem eleva a resistência do material em percentuais que variam de poucos pontos até dezenas de por cento. O processo também aumenta a difusividade térmica em 41%, propriedade capaz de facilitar o descongelamento das pás durante o inverno.

Estimativas dos pesquisadores apontam um ganho de aproximadamente 80 dólares (cerca de R$ 471) por tonelada processada, cálculo apoiado no valor de mercado do grafeno e do carbeto de silício.

As conclusões atuais ainda são preliminares. Os ensaios envolveram amostras entre 0,3 grama e 10 gramas, enquanto uma turbina individual gera dezenas de toneladas de resíduos. O aquecimento uniforme de cargas volumosas até 2.000°C representa uma barreira técnica relevante.

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A projeção de lucro considera apenas o gasto energético da operação fabril. Despesas com desmonte, frete, corte das pás e obras para erguer a unidade de processamento não entraram no cálculo. O material também necessita de testes práticos de resistência por 20 anos. O grupo já projetou um reator para 200 gramas por ciclo e planeja construir uma instalação apta a processar 100 toneladas anuais.