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O setor da construção civil descarta toneladas de equipamentos de proteção individual diariamente. Entre esses itens estão luvas anticorte feitas com fibras poliméricas avançadas, que acabam queimadas em incineradores ou enviadas para aterros após poucas semanas de uso nos canteiros de obras.

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Para solucionar esse desperdício, o engenheiro francês Alexis Le Dez desenvolveu o projeto ISOGANTS. A iniciativa transforma as luvas usadas em matéria-prima para o isolamento térmico de paredes. Formado pelo CESI de Brest, Le Dez concebeu a proposta ao acompanhar a construção de uma residência para idosos avaliada em 3,3 milhões de euros na Bretanha. Durante dezoito meses de trabalho, apenas oito operários utilizaram mais de duas mil peças desse equipamento de proteção.

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Do triturador à lã térmica

As luvas de segurança contêm fios de alta resistência mecânica e energética: polietileno de alta densidade, kevlar, poliamidas e compostos elastoméricos. O contato contínuo com argamassa, poeira de cimento e ferro deteriora o tecido e obriga a troca imediata por exigência legal.

Por terem fios resistentes a cortes e rasgos, a reciclagem tradicional não funcionava. Em sua casa, Le Dez testou um liquidificador e uma lâmina de cortador de grama, mas os aparelhos quebraram sem danificar o tecido. A resposta surgiu ao observar um amolador trabalhando com discos abrasivos em alta velocidade. O engenheiro adaptou uma antiga mola de bancada de oficina para desgastar o equipamento por atrito. Em vez de picotar as fibras, a fricção abriu a trama e gerou uma lã macia, volumosa e homogênea.

Escalar a tecnologia

O isolamento convencional costuma empregar produtos de origem fóssil, como poliestireno expandido e extrudado, ou lãs minerais fabricadas em fornos que superam mil graus. Em contraste, o projeto ISOGANTS reaproveita os resíduos da própria edificação. Ensaios em escala reduzida indicaram propriedades térmicas favoráveis para proteger as casas contra o calor e o frio.

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O processo foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) da França. Admitido pela construtora GCC, o criador do método agora busca parceiros industriais para automatizar o maquinário e ampliar o volume processado. A nova etapa exige certificações para avaliar resistência térmica, desempenho acústico, durabilidade e comportamento contra o fogo, além da instalação de coletores específicos em veículos e escritórios de obras.