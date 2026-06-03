5 tecidos tecnológicos para usar em roupas de cama e de banho

A tecnologia que revolucionou as roupas esportivas e do dia a dia, com tecidos que não amassam e secam em minutos, chegou de vez ao quarto e ao banheiro. Hoje, lençóis, fronhas e toalhas também usam fibras inteligentes para oferecer mais conforto e praticidade, ajudando a regular a temperatura corporal e a simplificar a rotina de cuidados com a casa.

Essa inovação têxtil vai além da maciez e transforma a experiência de sono e banho. Conhecer os materiais disponíveis ajuda a fazer escolhas mais adequadas para cada necessidade, seja para quem busca noites de sono mais frescas ou toalhas que estão sempre prontas para o uso. Confira cinco tecidos tecnológicos que vale a pena conhecer.

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Tencel e Modal

Tencel (geralmente feito de eucalipto) e Modal (produzido a partir da faia) são tecidos relacionados, ambos produzidos a partir da celulose da madeira. São conhecidos pela extrema maciez e alta capacidade de absorção de umidade, sendo ideais para roupas de cama, pois ajudam a manter o corpo seco e confortável durante a noite. Sua trama respirável favorece a regulação da temperatura, sendo uma ótima opção para quem sente muito calor ao dormir. Microfibra de alta performance

Longe de ser a microfibra simples de antigamente, as versões modernas são projetadas para durabilidade e funcionalidade. As toalhas feitas com esse material secam o corpo com eficiência e, o mais importante, secam no varal muito mais rápido que as de algodão. Nas roupas de cama, o tecido quase não amassa, dispensando o uso de ferro de passar. Fibra de bambu

Com propriedades hipoalergênicas e toque macio, a fibra de bambu é uma excelente escolha para quem tem pele sensível. O tecido é respirável e funciona como um isolante térmico: ajuda a manter o frescor no verão e o calor no inverno. Essa versatilidade o torna perfeito para lençóis e toalhas durante o ano todo. Tecidos com tecnologia de resfriamento

Alguns tecidos recebem tratamentos especiais ou são compostos por fios que dissipam o calor do corpo ativamente. Essas tecnologias, muitas vezes identificadas por nomes comerciais específicos, criam uma sensação de frescor ao toque e são projetadas para quem sofre com o calor noturno, garantindo um sono mais profundo e sem interrupções por conta da temperatura. Fios com íons de prata

A tecnologia com íons de prata confere aos tecidos uma propriedade antimicrobiana de longa duração. Isso significa que ela inibe a proliferação de bactérias e fungos, principais causadores do mau cheiro. É uma característica especialmente útil para toalhas de banho e de rosto, que permanecem livres de odores por muito mais tempo, mesmo em ambientes úmidos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.