Antes de jogar fora mantas antigas de tecido polar, veja 7 ideias para transformar o que parece descarte em soluções de organização para a casa sem costurar

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Mantas de polar velhas fornecem materiais para reciclagem e organização da casa. A textura suave do tecido viabiliza separar objetos, envolver acessórios e cobrir superfícies durante o armazenamento. Cortes simples e amarrações permitem aproveitar as partes conservadas sem necessidade de costura.

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Antes de transformar a peça, avalie se ela ainda pode ser utilizada como abrigo ou doada. Reserve a desconstrução para mantas com manchas permanentes, áreas gastas ou furos que impeçam o uso tradicional.

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Como preparar o tecido antes do corte

Lave o item segundo as instruções da etiqueta e deixe secar completamente. Depois, estenda a peça sobre uma mesa para localizar as partes que ainda mantêm espessura e resistência.

Muitos tecidos de polar possibilitam o corte reto sem desfiar a borda, mas convém fazer um teste inicial em um dos cantos, já que existem acabamentos diferentes. Utilize tesoura para tecido e marque as medidas previamente. Mantenha um pedaço grande inteiro caso planeje cobrir peças volumosas, pois a divisão em retalhos inviabiliza esse tipo de proteção.

Ideias para organizar a casa

Separadores para pratos e travessas: corte quadrados ou círculos de tecido e posicione entre itens limpos e secos. Evite trechos com sujeiras endurecidas que possam riscar as louças.

Protetores para itens guardados: envolva enfeites ou molduras no polar e prenda com fita para diminuir o atrito. Peças frágeis ainda necessitam de embalagem apropriada contra impactos.

Capa com nós para almofadas: corte duas peças maiores que o enchimento, forme franjas nas bordas e amarre as pontas com nós, verificando se os vãos não deixam o recheio escapar.

Revestimento para organizadores: acomode um pano dentro de uma caixa, dobre o excesso para fora e prenda as pontas com grampos para acondicionar acessórios leves.

Divisórias para malas: aproveite pedaços amplos para embalar calçados limpos e secos ou separar itens na bagagem de viagem.

Base para triagem de acessórios: estenda um pedaço do tecido na mesa antes de manusear peças que possam marcar o móvel, retirando partículas presas na trama antes de apoiar os objetos.

Fitas para amarrar tecidos: faça tiras largas das partes firmes para prender sacolas dobradas ou cobertores enrolados. Não utilize as faixas para erguer peso ou para segurança.

Cuidados no reaproveitamento

Nunca utilize o polar como pegador de travessas quentes ou perto do fogão: o material não assegura proteção térmica e pode apresentar fibras sintéticas na composição. Não cubra carregadores, aparelhos ligados ou equipamentos que dependem de ventilação contínua.

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Defina uma utilidade específica antes de cortar todo o tecido. Produzir dois protetores e uma capa útil costuma ser mais vantajoso do que estocar retalhos sem finalidade.