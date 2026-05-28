4 invenções brasileiras recentes que talvez você não conheça

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A criatividade brasileira vai muito além do que se imagina. De norte a sul do país, pesquisadores em universidades e centros de tecnologia desenvolvem soluções inovadoras para problemas do dia a dia. Esqueça a ideia de que grandes invenções vêm apenas do exterior. Nos últimos anos, o Brasil se destacou com criações que vão desde tecidos inteligentes a materiais de construção revolucionários.

Esses avanços, muitas vezes desenvolvidos com recursos limitados, mostram o potencial da ciência nacional em áreas como saúde, sustentabilidade e tecnologia. São projetos que podem transformar indústrias e melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas. Conheça a seguir quatro exemplos recentes que talvez você não conheça.

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Plástico que vira adubo

Em resposta à crise do plástico, cientistas da Universidade de São Paulo (USP) criaram um bioplástico a partir do amido de mandioca. O material é totalmente biodegradável e se decompõe em poucos meses, transformando-se em adubo. A tecnologia oferece uma alternativa sustentável para embalagens de uso único, reduzindo o impacto ambiental do lixo plástico.

Concreto que se conserta sozinho

Imagine pontes e edifícios que se regeneram após sofrerem rachaduras. Essa é a proposta do concreto autocicatrizante, uma tecnologia inovadora estudada e aprimorada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O material contém bactérias adormecidas que, ao entrarem em contato com a água e o ar de uma fissura, produzem calcário e selam o dano automaticamente. A tecnologia promete aumentar a durabilidade das construções e diminuir custos com manutenção.

Roupa que afasta o mosquito da dengue

Um composto inteligente desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) funciona como um escudo contra o Aedes aegypti. A tecnologia fixa o repelente DEET diretamente nas fibras de tecidos e roupas. Diferente dos sprays comuns que evaporam rápido, esse sistema libera o ativo de forma gradual, garantindo proteção contínua por até 12 horas contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Diagnóstico de dengue na palma da mão

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) desenvolveu um teste rápido que funciona de maneira semelhante a um teste de gravidez. Feito à base de papel, o dispositivo é barato, portátil e entrega o resultado em cerca de 20 minutos com apenas uma gota de sangue. O grande diferencial dessa tecnologia brasileira é a capacidade de identificar dengue, zika e chikungunya ao mesmo tempo. Isso é crucial para agilizar o atendimento em regiões remotas e auxiliar no controle de epidemias.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.