Assine
overlay
Início Trends
Tecnologia

O que fazer com a bateria de carros elétricos no fim da vida útil?

A reciclagem e o reuso das baterias são desafios para a indústria; conheça as tecnologias que estão sendo desenvolvidas para dar um destino sustentável

Publicidade
Carregando...
RF
Raissa Ferri
RF
Raissa Ferri
Repórter
14/04/2026 10:54

compartilhe

SIGA
×
O que fazer com a bateria de carros elétricos no fim da vida útil?
A crescente frota de carros elétricos exige soluções para o ciclo de vida de suas baterias, desde o carregamento até o descarte. crédito: Pexels/ Smart-me AG

Com a crescente frota de carros elétricos no Brasil e no mundo, uma questão fundamental ganha urgência: o que fazer com as baterias quando sua vida útil no veículo chega ao fim? O destino desses componentes é um dos maiores desafios para garantir que a mobilidade elétrica seja verdadeiramente sustentável, da produção ao descarte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Uma bateria automotiva de íon-lítio dura, em média, de oito a dez anos. Após esse período, sua capacidade de armazenar energia cai para cerca de 70% a 80%, tornando-a inadequada para alimentar um carro. No entanto, ela ainda possui um grande potencial que a indústria busca aproveitar de duas maneiras principais: o reuso e a reciclagem.

Leia Mais

A segunda vida das baterias

A primeira alternativa é dar uma "segunda vida" à bateria. Mesmo com a capacidade reduzida, ela pode ser usada em aplicações menos exigentes, conhecidas como sistemas de armazenamento de energia estacionária. Essa estratégia prolonga o uso dos recursos e adia a necessidade de reciclagem.

As possibilidades de reuso são variadas e promissoras:

  • Armazenamento de energia solar: em residências e empresas, guardando a energia gerada por painéis solares para uso noturno ou em dias nublados.

  • Backup de energia: funcionando como nobreaks para hospitais, data centers e outras infraestruturas críticas.

  • Estabilização da rede elétrica: fornecendo energia extra em momentos de alta demanda para evitar sobrecargas e apagões.

Diversas montadoras já desenvolvem projetos que agrupam módulos de baterias usadas em grandes contêineres, criando bancos de energia capazes de alimentar desde pequenos comércios até bairros inteiros.

O desafio da reciclagem

Quando o reuso não é mais viável, a reciclagem se torna o caminho obrigatório. O objetivo é recuperar materiais valiosos presentes nas baterias, como lítio, cobalto, níquel e manganês. A extração desses elementos da natureza tem alto custo ambiental, e a reciclagem reduz a dependência da mineração.

O processo, porém, é complexo e ainda caro. As baterias precisam ser desmontadas com extremo cuidado para evitar riscos de incêndio e choques elétricos. Tecnologias para separar os metais com alto grau de pureza, como a hidrometalurgia (que usa soluções líquidas) e a pirometalurgia (que usa altas temperaturas), estão sendo aprimoradas para tornar o ciclo mais eficiente e economicamente viável.

O desenvolvimento de uma cadeia de logística reversa e reciclagem em larga escala é, portanto, o próximo grande passo. Garantir que cada bateria seja devidamente coletada e processada é fundamental para fechar o ciclo da sustentabilidade na eletrificação automotiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay