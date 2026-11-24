SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um passeio de canoa durante a lua de mel terminou em uma luta pela sobrevivência para o americano Samuel McKee. Dez dias depois de se casar com Anna, em setembro de 2025, ele foi atacado por um hipopótamo no delta do Okavango, em Botsuana.

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O animal o atingiu, arrastou para debaixo d'água e deixou seus intestinos expostos. Como reação, a mulher partiu para cima do bicho e deu um soco próximo à cabeça dele para fazer o homem escapart do ataque.

O episódio foi contado pelo próprio Samuel em um relato publicado pelo jornal britânico The Guardian. Segundo ele, o casal participava de uma excursão em canoas tradicionais, inicialmente planejada para observar plantas.

Antes da saída, os guias haviam alertado sobre a presença de uma fêmea de hipopótamo acompanhada de dois filhotes e orientado o grupo a manter distância. Samuel chegou a fotografar o animal, mas a embarcação em que estava com Anna acabou se afastando das outras.

De repente, segundo relato, ele ouviu barulhos de água e grunhidos atrás da canoa. Ao se virar, viu o hipopótamo avançando com a boca aberta. O animal o atingiu com força semelhante à de um atropelamento e o manteve submerso, pressionando seu peito e suas costas.

Em seguida, abocanhou uma de suas pernas. "Foi como ser atingido por um carro. Fui jogado para debaixo d'água e prensado contra o fundo do pântano", disse ele à publicação.

Anna, que acreditava que o marido estivesse morto ao vê-lo preso na boca do animal, decidiu reagir. Ela correu pela água e desferiu um soco próximo ao rosto do hipopótamo, que acabou soltando Samuel.

Quando conseguiu voltar à superfície, Samuel percebeu a gravidade dos ferimentos ao olhar para as próprias costas. Seus intestinos estavam expostos. Ele pediu ajuda à mulher e tentou conter os órgãos com um dos braços enquanto se apoiava nela para chegar a outra canoa.

Já na embarcação, Anna improvisou torniquetes com o cinto do marido e um lenço para conter os ferimentos. Samuel chegou a pedir que ela colocasse seus intestinos de volta no corpo, mas ela se recusou e os manteve nas mãos enquanto aguardavam socorro.

A previsão inicial era de que um helicóptero chegasse em cerca de 30 minutos, mas o resgate não aconteceu antes do anoitecer. Sem condições de realizar o voo durante a noite, a equipe levou Samuel de maca até o acampamento, onde ele recebeu os primeiros cuidados com um kit básico de emergência.

A mulher conseguiu recuperar o celular que havia caído na água e telefonou para a mãe do marido pouco antes das 20h. A família acionou autoridades, e a embaixada dos Estados Unidos também se envolveu na tentativa de organizar a evacuação. O helicóptero só chegou na manhã seguinte.

Levado ao hospital Netcare Milpark, na África do Sul, Samuel passou por uma cirurgia de emergência. Entre os ferimentos estavam uma perfuração nas costas, lesões profundas na coxa e no braço, costelas e vértebras fraturadas, danos a órgãos internos e intestinos esmagados.

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Ele permaneceu internado por 19 dias antes de ter condições de voltar para casa. Mais de um ano depois do ataque, ainda enfrenta a recuperação física. Anna também faz fisioterapia, já que machucou as costelas ao golpear o hipopótamo.