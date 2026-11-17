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Em uma aula introdutória de matemática no Caltech, o professor Yi Ni preencheu oito quadros-negros com giz, sem projetor ou computador portátil. A instrução foi inteiramente analógica, embora o impacto da inteligência artificial já afete a rotina acadêmica.

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Docente na instituição há 17 anos, Ni afirmou que não avalia mais as tarefas de casa pela exatidão, já que os estudantes recorrem a programas automatizados para concluí-las. Agora, o professor pontua apenas a entrega das atividades.

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Segundo o professor: "há um problema no processo educacional. Praticamente em toda lição de casa de matemática universitária, você pode usar inteligência artificial". Ferramentas antes ridicularizadas por falhas simples, como contar letras na palavra "strawberry", hoje resolvem problemas no nível de pós-graduação.

O veículo "Business Insider" reportou que alguns alunos de graduação reconsideram a escolha de estudar matemática. Durante a aula matinal das 10h, nenhum estudante foi visto utilizando o ChatGPT. Enquanto Ni preenchia os quadros com fórmulas, alunos acompanhavam em iPads grandes, outros permaneciam sem anotações e alguns fechavam os olhos.

Adaptação no currículo e avaliações presenciais

A disciplina é um requisito obrigatório no Caltech e integra a grade de todos os matriculados. Sathvik Redrouthu, aluno do segundo ano com especialização em matemática que cursou a matéria no ano anterior, relatou que evitou ferramentas digitais para compreender os conceitos.

Redrouthu destacou que resolver tarefas com inteligência artificial funciona como "dar um tiro no próprio pé" diante de exames presenciais. O estudante avaliou: "eu pessoalmente penso que, se você deixa a inteligência artificial de fora, isso empurra o estudante médio a aprender adequadamente".

Quem não tem interesse pela área costuma recorrer aos robôs e escapar de dificuldades até a realização dos testes. Ni observou que não consegue distinguir se uma lista de exercícios foi feita por programas digitais, já que a matemática lida puramente com números.

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O Caltech não possui orientações unificadas para o planejamento de professores de matemática diante desse cenário. Redrouthu pontuou que certas aulas deste ano já trazem a ressalva de permissão para ferramentas digitais: "os planos de ensino estão mudando".