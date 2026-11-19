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Na China de 25 séculos atrás, caminhar por estradas empoeiradas representava o meio habitual para viajar entre cidades, trajeto raramente feito em solidão. Dessa vivência cotidiana surgiu a máxima atribuída a Confúcio: "quando três pessoas caminham juntas, uma delas pode ser meu mestre. Escolho suas virtudes para segui-las e seus defeitos para corrigi-los em mim mesmo".

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O pensador viveu entre 551 e 479 a.C. e pronunciou a frase aos discípulos que o acompanhavam pelos reinos rivais. As palavras constam no sétimo capítulo da obra "Analectas", compilação póstuma elaborada por seguidores do filósofo nascido no estado de Lu, região da atual província de Shandong.

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Segundo o material didático da Oficina de Educação de Hong Kong, o número três não possui sentido literal. A referência indica apenas um pequeno grupo de pessoas. Da mesma forma, o termo mestre não descreve um professor formal, mas qualquer indivíduo capaz de transmitir uma lição, independentemente de idade, profissão ou posição social.

O valor dos erros e acertos alheios

A mensagem carrega duas aplicações diretas. O primeiro aspecto ressalta que qualquer integrante de um grupo possui ensinamentos úteis. Já a segunda parte, muitas vezes esquecida, demonstra que as falhas alheias também geram aprendizado.

Presenciar manifestações de impaciência, arrogância ou preguiça serve de gatilho para o autoexame. A recomendação não busca o julgamento do outro, mas a transformação de cada falha observada em revisão interna. Condutas como a do colega impontual, do chefe incapaz de ouvir ou do amigo que interrompe diálogos viram lições involuntárias.

A formulação desse princípio já constava no quarto capítulo do texto original: "ao ver um sábio, pense em igualá-lo; ao ver alguém que não o é, examine-se por dentro". Séculos mais tarde, durante a dinastia Tang, o ensaísta Han Yu resgatou o conceito no texto "Sobre os mestres", lembrando que Confúcio aprendeu com figuras como Laozi e Changhong.

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Conforme relatou o discípulo Zigong em outro trecho de "Analectas", Confúcio aprendia com qualquer pessoa e não dependia de um mestre fixo. Essa postura exige atenção contínua aos acontecimentos ao redor, permitindo absorver lições de um colega novato, de um vizinho com ocupação distinta ou de um estranho na sala de espera.