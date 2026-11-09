Um provérbio chinês sobre três pessoas que caminham juntas traz uma lição sobre convivência que pode mudar a forma como você enxerga quem está ao seu lado

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Na China de 25 séculos atrás, viajar a pé por estradas poeirentas era a forma comum de transitar entre cidades, trajeto raramente feito em solidão. Dessa vivência rotineira surgiu um provérbio chinês que atravessou dinastias, guerras e revoluções, alcançando cartazes motivacionais, publicações corporativas e palestras empresariais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O criador da frase não pretendia elaborar uma máxima decorativa. Ele discursava para seguidores que o acompanhavam por diferentes reinos e que reuniram suas falas após sua morte. A citação pertence a Confúcio (551-479 a.C.) e consta no sétimo capítulo de "Analectas", compilação de seus ensinamentos.

Em versão integral, o ensinamento aponta: "quando três pessoas caminham juntas, uma delas pode ser meu mestre. Escolho suas virtudes para segui-las e seus defeitos para corrigi-los em mim mesmo". Em chinês, o trecho inicial ocupa apenas sete caracteres.

O sentido dos três caminhantes

Informações didáticas da Secretaria de Educação de Hong Kong esclarecem que o número três não funciona como uma contagem exata. A quantidade representa apenas algumas pessoas reunidas. Do mesmo modo, a menção a mestre não define um professor profissional, mas qualquer indivíduo capaz de suscitar um conhecimento, sem vínculo com idade, ofício ou classe social.

A mensagem carrega dois pontos centrais. O primeiro estabelece que todos possuem ensinamentos a oferecer. O segundo destaca que também existe aprendizado diante de quem erra, pois identificar impaciência, arrogância ou preguiça em alguém provoca a reflexão sobre a presença dessas mesmas falhas no próprio observador.

Origem no pensamento de Confúcio

Confúcio nasceu no estado de Lu, na atual província de Shandong, durante um período de disputas bélicas entre reinos concorrentes. Ele passou grande parte do tempo em viagens na tentativa de encontrar um governante disposto a aplicar seus princípios de virtude e boa administração, meta nunca alcançada.

O quarto capítulo da obra "Analectas" apresenta uma noção semelhante: "ao ver um sábio, pense em igualá-lo; ao ver alguém que não o é, examine a si mesmo por dentro". Estudiosos apontam essa formulação anterior como base para a metáfora dos viajantes na estrada compartilhada.

Durante a dinastia Tang, o ensaísta Han Yu (768-824) resgatou a citação no texto "Sobre os maestros". O autor relembrou que Confúcio obteve instruções com figuras como Laozi ou Changhong, consultado sobre música, sustentando que o discípulo não precisa ser inferior ao instrutor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O discípulo Zigong explicou que Confúcio aprendia com qualquer pessoa e não dependia de uma referência fixa. A postura valoriza observar colegas mais novos, vizinhos e desconhecidos, transformando atitudes alheias, como a falta de pontualidade ou interrupções frequentes, em oportunidade de revisão individual.