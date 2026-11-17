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Barry e Darlene Nicholson se conheceram na adolescência em Indiana e criaram os dois filhos na Flórida sem realizar muitas viagens para fora do estado. Em 2022, na faixa dos 50 anos, a dupla decidiu mudar de rotina ao notar que a filha ingressaria na faculdade e que a casa ampla não seria mais necessária.

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Diante do aumento nos preços das residências durante a pandemia, o casal vendeu e doou bens para morar em tempo integral em um motorhome. Desde então, eles já passaram por cerca de 30 estados, visitando locais que antes não planejavam conhecer.

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A decisão buscou aproveitar a vida na estrada enquanto mantinham capacidade física. Darlene explicou a escolha: "minha inspiração para fazer isso cedo e fazer dar certo é que o amanhã não é garantido. Você não tem garantia de aposentadoria".

Adaptação e desafios da convivência

O início exigiu aprender a conduzir o veículo e viver em espaço menor. Barry parou de tocar em uma banda, enquanto Darlene enfrentou ansiedade de viagem durante o trajeto pelas Smoky Mountains. Para assegurar uma alternativa, eles alugaram a antiga moradia no primeiro ano e a venderam apenas em 2023.

Custos e rotina fora da rede

Atualmente em um segundo motorhome, um modelo fifth wheel de 40 pés, os dois reduziram custos ao priorizar acampamentos fora da rede elétrica e de água. Em 2023, instalaram painéis solares no automóvel, o que auxiliou no orçamento após a demissão de Darlene no ano seguinte.

O casal não utiliza lavadora ou secadora por escolha própria e paga por um serviço postal para receber correspondências. As despesas com combustível flutuam: em outubro o gasto com diesel superou US$ 1.000, enquanto no início de 2026 ficou abaixo de US$ 400 ao mês.

Produção de conteúdo e planos futuros

Em dezembro de 2023, o casal lançou o canal no YouTube "Like There's No Tomorrow" para relatar os aprendizados na estrada. A página começou a gerar receita antes do corte no emprego de Darlene. Em 2025, Barry também deixou o trabalho para produzir conteúdo em tempo integral.

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O dinheiro da venda da casa de 2023 segue investido para emergências e gastos médicos. Entre os imprevistos vivenciados, Darlene fraturou o crânio e teve concussão após cair de uma altura de 10 pés no escuro, enquanto o cachorro Hugo enfrentou problemas de saúde longe de clínicas veterinárias. O casal mantém contato frequente com um planejador financeiro visando uma futura base fixa.