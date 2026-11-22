BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - A Academia Nacional de Letras do Uruguai enviou à Real Academia Espanhola uma solicitação neste mês para ampliar a definição de "quilombo" no dicionário da entidade. Usada no Brasil para se referir a espaços de resistência de pessoas escravizadas, a palavra é comumente empregada em países vizinhos para falar de prostíbulo ou confusão.

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Segundo a Rede de Jornalistas Afrolatinos, responsável pela campanha que desembocou no pedido, a solicitação foi enviada ao diretor da Real Academia Espanhola, Santiago Muñoz Machado, ao secretário da Associação de Academias da Língua Espanhola, Francisco Javier Pérez, e à diretora do Dicionário da Língua Espanhola, Dolores Corbella.

A solicitação é fruto de um trabalho de dois anos do coletivo de comunicadores da América Latina em parceria com outras organizações da sociedade civil.

"Essa iniciativa propõe ir eliminando o racismo da linguagem e, ao mesmo tempo, transformar a forma como pensamos", afirma a jornalista Noelia Maciel, integrante da Organização Social Salvador, parceira na campanha. Segundo ela, a ideia não é eliminar a atual definição, mas ampliá-la. "O objetivo é dar visibilidade a um outro uso desse termo que está relacionado à memória histórica."

Newsletter Cercanías A newsletter da Folha sobre América Latina, editada pela historiadora e jornalista Sylvia Colombo *** Hoje, o dicionário espanhol define quilombo como 1. "local onde se exerce a prostituição" (Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai); 2. "confusão, barulho, briga, desordem" (Argentina, Bolívia, Honduras, Paraguai e Uruguai); e 3, "lugar afastado e de difícil acesso; recanto remoto" (Venezuela).

A palavra é usada com esse sentido cotidianamente em conversas de países do Cone Sul (Argentina, Uruguai e Chile) --região que tem mais dificuldade de reconhecer sua herança africana, na opinião de Noelia. No Brasil, esse tipo de emprego não é registrado.

O dicionário Houaiss dá quatro definições ao verbete: 1. acampamento fortificado dos jagas (povos que invadiram o Congo e Angola em fins do século 16); 2. local escondido, distante, onde se abrigavam escravos fugidos; 3. povoação fortificada de negros fugidos do cativeiro, dotada de divisões e organização interna; 4. auto típico do Natal alagoano no qual negros e índios ou caboclos dançam vestidos em trajes que lembram os dos reisados, do auto dos guerreiros.

Apesar disso, a palavra tem a mesma origem em todos os lugares da América do Sul: a chegada de negros escravizados ao continente a partir do século 16. Embora haja divergências em relação ao caminho percorrido para se chegar a "quilombo", é consenso que o termo tem origem no banto, uma família linguística da África subsaariana.

As organizações pedem que a Real Academia Espanhola adicione a origem do termo ao dicionário, conforme foi definida pelo antropólogo congolês-brasileiro Kabengele Munanga, da USP.

"A formação da instituição kilombo no continente africano, especificamente na área cultural banta, ocorreu (...) nos séculos 16 e 17. O quilombo africano, em seu processo de maturação, tornou-se uma instituição política e militar transétnica, centralizada, formada por indivíduos do sexo masculino submetidos a um ritual de iniciação", diz um trecho da pesquisa de Munanga separado pela campanha.

Nos esforços de mobilização, as organizações envolvidas separaram obras em que a palavra é usada com o significado mais conhecido no Brasil. Um exemplo é o Archivo Artigas, coleção que reúne documentos relacionados ao herói da independência uruguaia José Gervasio Artigas.

Para Noelia, a transformação do significado da palavra na América Latina está relacionada com a estigmatização de pessoas negras na região.

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"Esse caso em específico é grave porque o termo se refere à participação ativa da população afrodescendente na transformação de suas condições de vida e na conquista de sua liberdade", diz ela. "Pessoas africanas que foram escravizadas normalmente são retratadas como indivíduos passivos que aceitaram essa situação e não fizeram nada para melhorar sua condição."