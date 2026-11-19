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Vários motoristas que trafegavam por uma famosa rodovia da França acionaram as autoridades no domingo, 15 de novembro de 2026. Por volta das 18h25, avisos indicavam um automóvel em sentido contrário na altura de Banassac-Canilhac, perto de La Canourgue, no departamento de Lozère.

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Para conter o avanço do veículo, os militares do pelotão motorizado de Antrenas mobilizaram duas patrulhas. A equipe estruturou uma operação emergencial a fim de resguardar as pessoas presentes na estrada.

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Operação para conter o tráfego

O chefe de esquadrão David Roussel, comandante do Esquadrão departamental de controle de fluxos de Lozère, relatou a criação de um "bloqueio móvel para desacelerar e depois parar o trânsito".

A intervenção policial teve êxito em plena noite. As equipes interceptaram o automóvel perto da área de serviço de Bête du Gévaudan, situada no território de Bourgs-sur-Colagne.

De acordo com Roussel, a manobra alcançou o objetivo sem registro de colisões ou incidentes ao longo de todo o procedimento.

Percurso irregular na rodovia

Ao abordar o carro interceptado, os agentes identificaram que a condutora era uma mulher de 90 anos. A idosa fazia o trajeto de volta para sua residência quando errou o acesso.

O problema teve início após ela perder em sequência as saídas 40 e 41. Ao alcançar a saída 42, a mulher efetuou uma manobra de retorno na pista.

Depois da manobra, a condutora entrou equivocadamente no sentido contrário da rodovia. O percurso na contramão durou aproximadamente 35 quilômetros até a abordagem policial.

Encaminhamento e retenção de documento

A motorista declarou estar desolada com o acontecimento. Diante das circunstâncias, os militares de Antrenas contataram familiares da condutora e a transportaram em segurança até a sua casa.

A gendarmeria determinou a retenção da carteira de habilitação da motorista. A medida permanece vigente até a convocação formal dela perante a comissão médica da prefeitura de Lozère.

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A corporação comunicou também que as pessoas que cruzaram com o carro pela rodovia durante o trajeto irregular escaparam com um grande susto.