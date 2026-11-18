Um encontro especial conquistou os corações de todos nas redes sociais nesta quarta-feira (18/11). Durante uma audiência geral no Vaticano, o Papa Leão XIV recebeu nos braços um bebe vestido exatamente como ele. E o pequeno Miguel, é brasileiro de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

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A cena adorável foi ideia da mãe Mariana Accari, que preparou uma roupa especial para o filho e organizou a visita com antecedência. Em entrevista ao portal Só Notícia Boa, ela contou que a emoção tomou conta da família quando percebeu que o menino teria a oportunidade de conhecer o Papa. "Na hora que o guarda pegou ele do meu colo, eu tive a certeza de que o Papa iria abençoar o meu filho. […] Meu mundo caiu, comecei a chorar muito", relatou.

O pequeno ganhou uma benção especial do pontífice e ainda apareceu em uma postagem nas redes sociais do Vaticano.

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A família de Miguel viajou à Itália para participar do casamento da irmã de Mariana. Os parentes decidiram aproveitar a visita a Roma para comparecer à audiência geral, na expectativa de talvez avistar o Papa.

Ao saber que o pontífice frequentemente abençoava crianças pequenas, Mariana teve a ideia de vestir o pequeno de forma especial. A roupinha, encomendada ainda em Ribeirão Preto, foi levada para a Europa especialmente para aquele momento.

Posicionada perto das grades por onde passaria o papamóvel, Mariana pediu a um dos seguranças que levassem Miguel ao Papa assim que o carro se aproximou. A esperança da família era apenas de uma benção, mas Leão XIV acolheu o pequeno nos braços proporcionando a cena que encantou a todos.

No Instagram, a mãe compartilhou alguas imagens do momento, sem acreditar em tamanha benção. "Sem palavras para esse momento. Meu filho Miguel abençoado pelo papa Leão XIV", escreveu.





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