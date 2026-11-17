Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Um pai comprou uma caixa plástica com peças avulsas de LEGO por 75 dólares, o equivalente a cerca de 429 reais, no mercado de segunda mão. O lote parecia voltado apenas para brincadeiras, reunindo peças desgastadas das décadas de 1990 e 2000. Ao abrir o recipiente, ele descobriu uma grande quantidade de blocos, conjuntos antigos e mais de cem minifiguras.

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O relato surgiu no fórum r/lego pelo usuário "al3xanderthegoat", afirmando que o recipiente estava cheio até a borda. Integrantes da comunidade identificaram peças do clássico Fort Legoredo 6769, conjunto temático de velho oeste lançado em 1996. Segundo a publicação JVTech e a plataforma Bricklink, um exemplar completo desse modelo custa em torno de 365 dólares, o equivalente a 2,07 mil reais.

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Como os brinquedos estavam misturados, o usuário relatou a necessidade de dezenas de horas de trabalho para separar as peças e reconstruir os modelos e bonecos. Nas respostas da publicação, colecionadores elogiaram a compra e ajudaram a catalogar referências a partir de imagens publicadas na rede.

Avaliação do lote no mercado secundário

Plataformas como ComparoBrick e BrickHunter indicam que o quilo do LEGO bruto varia entre 4 e 10 euros (25 a 63 reais), alcançando 20 euros, cerca de 125 reais, quando triado e acompanhado de bonecos. O recipiente adquirido reúne mais de cem personagens, com diversas figuras licenciadas de "Star Wars". Se cada figura atingir entre 2 e 3 euros (12 e 19 reais), o valor total já supera a quantia inicial gasta na compra.

Somando as partes do Fort Legoredo 6769 e de outros modelos dos anos 1990 e 2000, o valor total atinge centenas de reais no mercado secundário, mesmo com alguns itens incompletos.

Como encontrar e avaliar lotes semelhantes

Na França, caixas desse tipo costumam aparecer em feiras de garagem, lojas especializadas como a Brickland e plataformas como Leboncoin e Vinted. Anúncios vantajosos costumam indicar o peso total, exibir imagens das minifiguras e destacar a inscrição "100% LEGO".

O veículo "La Crème du Gaming" citou um exemplo similar envolvendo um saco de lixo com peças que continha seis conjuntos para adultos, incluindo o modelo "Minecraft The Mountain Cave 21137", avaliado em aproximadamente 2.000 dólares, cerca de 11.300 reais. Diante de achados semelhantes, o procedimento recomendado envolve três etapas: