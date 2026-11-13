Essa entidade mantém relações diplomáticas com 118 Estados, emite seus próprios passaportes e é observadora permanente na ONU, mas não possui território nacional há mais de 200 anos

No cenário das relações diplomáticas internacionais, uma entidade milenar desafia as convenções tradicionais de fronteiras e soberania. A Ordem Soberana e Militar de Malta mantém relações diplomáticas formais com mais de uma centena de nações e atua como observadora permanente na Organização das Nações Unidas (ONU). Apesar desse peso institucional, ela não administra nenhuma cidade ou território próprio há mais de dois séculos.

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A soberania da instituição se manifesta por meio de prerrogativas semelhantes às de um Estado independente. A entidade emite passaportes e documentos de viagem diplomáticos para seus representantes, cunha moedas comemorativas, mantém serviço postal com selos próprios e utiliza placas de circulação exclusivas em seus veículos oficiais. Toda essa estrutura opera sem uma base territorial convencional, amparada pelo direito internacional e por uma longa tradição hospitalar e diplomática.

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Origens históricas no Oriente Médio

A trajetória da Ordem remonta a meados do século XI, quando comerciantes italianos de Amalfi fundaram um hospital em Jerusalém para acolher e tratar peregrinos de diferentes origens que viajavam aos lugares sagrados.

Com o início das Cruzadas, a fraternidade religiosa assumiu também funções de defesa militar, dando origem aos Cavaleiros Hospitalários. Durante décadas, o grupo administrou importantes fortificações na Terra Santa. Com a perda das posições cristãs no Levante, a comunidade foi forçada a migrar pelo Mar Mediterrâneo em busca de novas bases de operação.

Em 1310, os cavaleiros conquistaram a ilha de Rodes, onde estabeleceram um governo soberano por mais de dois séculos. A permanência na ilha terminou no final de 1522, após um prolongado cerco promovido pelas forças do Império Otomano, resultando na saída negociada da ordem militar do arquipélago grego.

A passagem por Malta e a perda de território

Uma nova sede estável surgiu em 1530, quando o imperador Carlos V cedeu o arquipélago de Malta e o porto de Trípoli à congregação, mediante a entrega anual de um falcão maltês como tributo simbólico.

Durante mais de 260 anos, a ordem fortificou a ilha contra investidas navais e ergueu cidades planejadas, incluindo a atual capital Valeta. Essa fase de soberania territorial terminou em 1798, quando a frota da França revolucionária, comandada por Napoleão Bonaparte, ocupou a ilha a caminho da campanha militar no Egito, expulsando os cavaleiros do arquipélago.

Após períodos de dispersão por cidades europeias, a congregação estabeleceu sua sede definitiva em Roma em 1834. Desde então, sua administração central está concentrada em dois complexos históricos: o Palácio Magistral, localizado na Via dei Condotti, e a Villa Magistral, no Monte Aventino.

Ambos os edifícios contam com o regime de extraterritorialidade outorgado pelo Estado italiano, garantia jurídica similar à concedida a embaixadas e missões diplomáticas. Por meio desse arranjo internacional, a Ordem de Malta preserva sua independência funcional e mantém sua rede de assistência humanitária e médica presente em dezenas de países ao redor do mundo.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.