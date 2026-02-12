Roteiro de 5 dias em Malta: o que fazer na ilha de 'Gladiador'

Imagine caminhar por fortificações como o Forte Ricasoli, que serviu de cenário para a Roma Antiga no filme “Gladiador”, e, horas depois, mergulhar em águas de um azul profundo no Mar Mediterrâneo. Malta, um pequeno arquipélago ao sul da Itália, oferece essa combinação única de história, cultura e belezas naturais. Com um roteiro bem planejado, é possível explorar os principais tesouros da ilha em apenas cinco dias.

Este guia prático foi pensado para otimizar seu tempo e garantir uma experiência completa, seja utilizando o transporte público ou alugando um carro. Ele equilibra passeios por cidades históricas, momentos de relaxamento em praias paradisíacas e a descoberta de locais que parecem ter saído diretamente de uma tela de cinema. Prepare-se para uma viagem inesquecível por um dos destinos mais fascinantes da Europa.

Dia 1: a capital Valletta e as Três Cidades

Comece sua jornada em Valletta, a capital de Malta e Patrimônio Mundial da UNESCO. Caminhe por suas ruas charmosas e visite a Co-Catedral de São João, que abriga obras-primas do pintor Caravaggio. Para uma vista panorâmica espetacular do Grand Harbour, siga para os Jardins Upper Barrakka. À tarde, pegue um barco tradicional, chamado “dghajsa”, e cruze o porto em direção às Três Cidades: Vittoriosa, Senglea e Cospicua. Explore as ruelas e sinta a atmosfera autêntica da Malta antiga.

Dia 2: a cidade silenciosa de Mdina e Rabat

Reserve o segundo dia para voltar no tempo em Mdina, a antiga capital murada do país. Conhecida como a “Cidade Silenciosa”, suas ruas estreitas e palácios de pedra criam um ambiente mágico, que também foi cenário para a série “Game of Thrones”. Logo ao lado, explore a cidade de Rabat, onde é possível visitar as Catacumbas de São Paulo, um importante complexo de túmulos subterrâneos do período romano.

Dia 3: um passeio pela ilha de Gozo

Pegue uma balsa para Gozo, a segunda maior ilha do arquipélago. O ritmo aqui é mais tranquilo. Visite a Cidadela em Victoria, a capital, para vistas de 360 graus da ilha. Explore a Baía de Dwejra, onde ficava a famosa formação rochosa Azure Window (que desabou em 2017), mas que continua sendo um local de beleza impressionante. Depois, relaxe na areia avermelhada da praia de Ramla Bay, uma das mais bonitas da região.

Dia 4: Blue Grotto e praias de areia dourada

O quarto dia é dedicado às maravilhas costeiras. Faça um passeio de barco pela Gruta Azul (Blue Grotto), um conjunto de cavernas marinhas onde a luz do sol cria reflexos azul-turquesa na água. Em seguida, explore uma das belas praias do norte da ilha, como Golden Bay, famosa por sua extensa faixa de areia dourada, águas calmas e boa infraestrutura, ideal para um mergulho refrescante.

Dia 5: mercado de Marsaxlokk e St. Peter's Pool

No último dia, visite a vila de pescadores de Marsaxlokk. Aos domingos, o local recebe um mercado vibrante, onde barcos coloridos, conhecidos como “luzzus”, enchem a baía. É o lugar perfeito para sentir a cultura local e provar peixes frescos. Para fechar a viagem, siga para a vizinha St. Peter's Pool, uma piscina natural de rochas com águas cristalinas, ideal para um último mergulho no Mediterrâneo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.