Quais são os países que não fazem parte da Otan na Europa? Mapa mostra

A recente adesão da Finlândia (2023) e da Suécia (2024) à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), impulsionada pela invasão russa da Ucrânia em 2022, redesenhou o mapa de segurança da Europa. No entanto, um grupo significativo de nações europeias ainda permanece fora da aliança militar por diferentes motivos, que vão desde a neutralidade histórica e constitucional até questões geopolíticas complexas.

A aliança, que agora conta com 32 membros, exige que os aspirantes sejam democracias estáveis, respeitem os direitos humanos e tenham capacidade de contribuir para a defesa coletiva. Mesmo com o interesse de alguns em ingressar, diversos fatores impedem ou adiam a integração.

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Países que mantêm a neutralidade

Com a entrada de Finlândia e Suécia na OTAN, o grupo de países tradicionalmente neutros na Europa diminuiu. Os que mantêm essa política o fazem por razões históricas e constitucionais. A Suíça é o exemplo mais famoso, com uma neutralidade que remonta a séculos. A Áustria declarou sua neutralidade permanente em 1955, como condição para o fim da ocupação aliada após a Segunda Guerra Mundial. A Irlanda mantém uma política de não alinhamento militar, enquanto Malta tem a neutralidade inscrita em sua Constituição.

Impedimentos geopolíticos e divisões internas

Outras nações não entram na OTAN por não cumprirem os requisitos ou por enfrentarem obstáculos políticos. Para ingressar, o país candidato não pode ter disputas territoriais ativas, um impeditivo para nações como Ucrânia e Geórgia, que possuem conflitos com a Rússia.

Questões políticas também são um fator. A Bósnia e Herzegovina enfrenta divisões internas que dificultam um consenso sobre a adesão. A Sérvia mantém fortes laços com a Rússia, e Kosovo não é reconhecido por todos os membros da OTAN. Já a Bielorrússia é uma aliada próxima de Moscou, tornando sua adesão inviável. Moldávia e Chipre enfrentam conflitos congelados em seus territórios (Transnístria e a divisão da ilha, respectivamente), o que complica qualquer aspiração.

Na União Europeia, quem fica de fora?

Dos 27 países-membros da União Europeia, a grande maioria também integra a OTAN. Apenas quatro nações do bloco não fazem parte da aliança militar: Áustria, Irlanda, Malta e Chipre.

As micronações europeias

Por fim, um grupo de países não participa da organização por uma razão mais simples: a ausência de um exército próprio ou de forças armadas de tamanho relevante. É o caso de Andorra, Mônaco, San Marino e Liechtenstein. A defesa dessas nações é, em grande parte, responsabilidade de seus vizinhos maiores. O Vaticano também se encaixa nesta categoria, mantendo sua neutralidade e sendo protegido simbolicamente pela Guarda Suíça.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.