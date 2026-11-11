Árvores de Natal descartadas são enterradas na areia desde 2013, e o que surge 13 anos depois revela uma saída inesperada para conter a erosão e as inundações

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Milhares de árvores de Natal descartadas ganharam uma nova utilidade nas praias de St. Annes, localidade do condado de Lancashire, na Inglaterra. Moradores e organizações ambientais utilizam os pinheiros para combater a erosão costeira e recuperar dunas de areia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A iniciativa funciona há mais de uma década e garantiu que trechos do litoral avançassem até 90 metros desde 2013.

Leia Mais

Avanço da erosão e técnicas de contenção

A costa de Lancashire perdeu cerca de 80% de suas dunas nos últimos 150 anos devido ao avanço do mar e ao desenvolvimento urbano. A redução dessa barreira natural elevou a vulnerabilidade das casas vizinhas e afetou os ecossistemas arenosos.

Para reverter esse cenário, entidades locais criaram o "Fylde Sand Dunes Project" (Projeto das Dunas de Areia de Fylde). O método aproveita a ação dos ventos costeiros: equipes de trabalho cavam valas na areia e acomodam as árvores usadas. Os galhos retêm os sedimentos trazidos pelas rajadas, o que estimula a formação de novos montes.

O processo conta com estruturas de madeira e o plantio de barrón, gramínea cujas raízes ajudam a fixar o terreno arenoso.

Proteção costeira e biodiversidade

Determinados setores recuperaram entre 60 e 90 metros de faixa de areia. Esse volume acumulado amplia o espaço entre o oceano e as áreas urbanas, atenuando os impactos de ressacas e tempestades.

proteção de 493 propriedades contra a erosão costeira;

defesa de oito residências contra inundações;

previsão de benefício para cerca de 400 casas com futuras melhorias.

A recuperação vegetal serve de abrigo para mais de 300 espécies botânicas, aves raras e invertebrados incomuns. O trabalho conservacionista também abrange a retirada de plantas invasoras para manter o equilíbrio ecológico nativo.

Apoio comunitário nas praias

Os moradores entregam os pinheiros em pontos de coleta após o término do período natalino. Em North Beach, mais de 250 voluntários enterraram 2.000 árvores em apenas três dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2026, cerca de 650 pessoas participaram de uma nova etapa para posicionar mais 2.000 exemplares ao longo de aproximadamente três quilômetros da costa inglesa.