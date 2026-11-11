Árvores de Natal descartadas são enterradas na areia desde 2013, e o que surge 13 anos depois revela uma saída inesperada para conter a erosão e as inundações
Ação comunitária usa restos de pinheiros para conter o avanço do mar; técnica já recuperou 90 metros de dunas e hoje protege centenas de casas
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Milhares de árvores de Natal descartadas ganharam uma nova utilidade nas praias de St. Annes, localidade do condado de Lancashire, na Inglaterra. Moradores e organizações ambientais utilizam os pinheiros para combater a erosão costeira e recuperar dunas de areia.
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A iniciativa funciona há mais de uma década e garantiu que trechos do litoral avançassem até 90 metros desde 2013.
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Avanço da erosão e técnicas de contenção
A costa de Lancashire perdeu cerca de 80% de suas dunas nos últimos 150 anos devido ao avanço do mar e ao desenvolvimento urbano. A redução dessa barreira natural elevou a vulnerabilidade das casas vizinhas e afetou os ecossistemas arenosos.
Para reverter esse cenário, entidades locais criaram o "Fylde Sand Dunes Project" (Projeto das Dunas de Areia de Fylde). O método aproveita a ação dos ventos costeiros: equipes de trabalho cavam valas na areia e acomodam as árvores usadas. Os galhos retêm os sedimentos trazidos pelas rajadas, o que estimula a formação de novos montes.
O processo conta com estruturas de madeira e o plantio de barrón, gramínea cujas raízes ajudam a fixar o terreno arenoso.
Proteção costeira e biodiversidade
Determinados setores recuperaram entre 60 e 90 metros de faixa de areia. Esse volume acumulado amplia o espaço entre o oceano e as áreas urbanas, atenuando os impactos de ressacas e tempestades.
proteção de 493 propriedades contra a erosão costeira;
defesa de oito residências contra inundações;
previsão de benefício para cerca de 400 casas com futuras melhorias.
A recuperação vegetal serve de abrigo para mais de 300 espécies botânicas, aves raras e invertebrados incomuns. O trabalho conservacionista também abrange a retirada de plantas invasoras para manter o equilíbrio ecológico nativo.
Apoio comunitário nas praias
Os moradores entregam os pinheiros em pontos de coleta após o término do período natalino. Em North Beach, mais de 250 voluntários enterraram 2.000 árvores em apenas três dias.
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Em 2026, cerca de 650 pessoas participaram de uma nova etapa para posicionar mais 2.000 exemplares ao longo de aproximadamente três quilômetros da costa inglesa.