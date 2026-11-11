Assine
overlay
Início Internacional
MEIO AMBIENTE

Árvores de Natal descartadas são enterradas na areia desde 2013, e o que surge 13 anos depois revela uma saída inesperada para conter a erosão e as inundações

Ação comunitária usa restos de pinheiros para conter o avanço do mar; técnica já recuperou 90 metros de dunas e hoje protege centenas de casas

Publicidade
Carregando...
Lara Santana
Lara Santana
Repórter
Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.
11/11/2026 16:36

compartilhe

×
Árvores de Natal descartadas são enterradas na areia desde 2013, e o que surge 13 anos depois revela uma saída inesperada para conter a erosão e as inundações
Árvores de Natal descartadas são reutilizadas em projeto inovador de recuperação de dunas costeiras na Inglaterra. crédito: depositphotos.com / azur13

Milhares de árvores de Natal descartadas ganharam uma nova utilidade nas praias de St. Annes, localidade do condado de Lancashire, na Inglaterra. Moradores e organizações ambientais utilizam os pinheiros para combater a erosão costeira e recuperar dunas de areia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A iniciativa funciona há mais de uma década e garantiu que trechos do litoral avançassem até 90 metros desde 2013.

Leia Mais

Avanço da erosão e técnicas de contenção

A costa de Lancashire perdeu cerca de 80% de suas dunas nos últimos 150 anos devido ao avanço do mar e ao desenvolvimento urbano. A redução dessa barreira natural elevou a vulnerabilidade das casas vizinhas e afetou os ecossistemas arenosos.

Para reverter esse cenário, entidades locais criaram o "Fylde Sand Dunes Project" (Projeto das Dunas de Areia de Fylde). O método aproveita a ação dos ventos costeiros: equipes de trabalho cavam valas na areia e acomodam as árvores usadas. Os galhos retêm os sedimentos trazidos pelas rajadas, o que estimula a formação de novos montes.

O processo conta com estruturas de madeira e o plantio de barrón, gramínea cujas raízes ajudam a fixar o terreno arenoso.

Proteção costeira e biodiversidade

Determinados setores recuperaram entre 60 e 90 metros de faixa de areia. Esse volume acumulado amplia o espaço entre o oceano e as áreas urbanas, atenuando os impactos de ressacas e tempestades.

  • proteção de 493 propriedades contra a erosão costeira;

  • defesa de oito residências contra inundações;

  • previsão de benefício para cerca de 400 casas com futuras melhorias.

A recuperação vegetal serve de abrigo para mais de 300 espécies botânicas, aves raras e invertebrados incomuns. O trabalho conservacionista também abrange a retirada de plantas invasoras para manter o equilíbrio ecológico nativo.

Apoio comunitário nas praias

Os moradores entregam os pinheiros em pontos de coleta após o término do período natalino. Em North Beach, mais de 250 voluntários enterraram 2.000 árvores em apenas três dias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em 2026, cerca de 650 pessoas participaram de uma nova etapa para posicionar mais 2.000 exemplares ao longo de aproximadamente três quilômetros da costa inglesa.

Tópicos relacionados:

arvores-de-natal biodiversidade conservacao-ambiental descarte-de-arvores-de-natal erosao-costeira inglaterra lancashire meio-ambiente praias-de-st-annes

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay