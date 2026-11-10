Árvores de Natal descartadas ganham um destino inesperado na areia do litoral inglês: projeto iniciado em 2013 revela como elas ajudam a conter a força do mar
Projeto ecológico usa pinheiros após as festas para frear o mar; iniciativa inovadora já recuperou 90 metros de litoral e protege centenas de casas
compartilhe
Milhares de árvores de Natal descartadas ganharam uma segunda vida nas praias de St. Annes, localidade de Lancashire, na Inglaterra. Moradores e organizações ambientais utilizam os pinheiros para conter o avanço do mar e recompor dunas costeiras.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A costa da região enfrenta a perda progressiva dessas barreiras arenosas há várias décadas. Nos últimos 150 anos, a ação da erosão e a expansão urbana reduziram em cerca de 80% as dunas originais, elevando o risco para as habitações e os ecossistemas próximos.
Leia Mais
Uma pastagem na Costa Rica recebe 12 mil toneladas de cascas de laranja, e o que acontece com a área 16 anos depois muda completamente o cenário degradado
Recife artificial com 50 toneladas de blocos de cinzas de carvão vai ao fundo do mar em 1989 e, em apenas três semanas, ganha "moradores" que chamam a atenção
Técnica de contenção com árvores enterradas
Para frear essa degradação, o Fylde Sand Dunes Project reúne entidades locais e grupos de conservação. A equipe abre valas em trechos estratégicos da orla e posiciona os pinheiros recolhidos após as festas de fim de ano.
A técnica aproveita o vento que transporta os sedimentos pela praia: os galhos funcionam como barreiras físicas que retêm a areia e formam montículos naturais ao redor dos troncos.
Com o passar do tempo, as elevações se consolidam como dunas. O método inclui a instalação de estruturas de madeira e o plantio de barrón, uma gramínea cujas raízes ajudam a fixar o solo.
Recuperação de faixa costeira e defesa das casas
Iniciada há mais de dez anos, a intervenção permitiu que alguns setores litorâneos ganhassem entre 60 e 90 metros de terreno desde 2013. Essa barreira ampliada atenua o impacto de temporais ao distanciar a água das áreas urbanizadas.
Hoje, as dunas protegem 493 propriedades contra o desgaste costeiro e outras oito contra inundações. O projeto projeta que cerca de 400 residências recebam proteção com melhorias futuras.
Preservação da vida silvestre e mutirões comunitários
A recuperação arenosa fortalece a biodiversidade regional, servindo de abrigo e alimento para fauna e flora. A área reúne mais de 300 espécies de plantas, invertebrados incomuns e aves de interesse para a preservação, além de contemplar a retirada de espécies invasoras.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A participação comunitária sustenta o trabalho por meio de pontos de coleta. Em North Beach, mais de 250 voluntários fixaram 2.000 árvores em três dias. A mobilização se estendeu a 2026, reunindo 650 voluntários na colocação de mais 2.000 unidades em três quilômetros da costa.