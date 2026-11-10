Árvores de Natal descartadas ganham um destino inesperado na areia do litoral inglês: projeto iniciado em 2013 revela como elas ajudam a conter a força do mar

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Milhares de árvores de Natal descartadas ganharam uma segunda vida nas praias de St. Annes, localidade de Lancashire, na Inglaterra. Moradores e organizações ambientais utilizam os pinheiros para conter o avanço do mar e recompor dunas costeiras.

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A costa da região enfrenta a perda progressiva dessas barreiras arenosas há várias décadas. Nos últimos 150 anos, a ação da erosão e a expansão urbana reduziram em cerca de 80% as dunas originais, elevando o risco para as habitações e os ecossistemas próximos.

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Técnica de contenção com árvores enterradas

Para frear essa degradação, o Fylde Sand Dunes Project reúne entidades locais e grupos de conservação. A equipe abre valas em trechos estratégicos da orla e posiciona os pinheiros recolhidos após as festas de fim de ano.

A técnica aproveita o vento que transporta os sedimentos pela praia: os galhos funcionam como barreiras físicas que retêm a areia e formam montículos naturais ao redor dos troncos.

Com o passar do tempo, as elevações se consolidam como dunas. O método inclui a instalação de estruturas de madeira e o plantio de barrón, uma gramínea cujas raízes ajudam a fixar o solo.

Recuperação de faixa costeira e defesa das casas

Iniciada há mais de dez anos, a intervenção permitiu que alguns setores litorâneos ganhassem entre 60 e 90 metros de terreno desde 2013. Essa barreira ampliada atenua o impacto de temporais ao distanciar a água das áreas urbanizadas.

Hoje, as dunas protegem 493 propriedades contra o desgaste costeiro e outras oito contra inundações. O projeto projeta que cerca de 400 residências recebam proteção com melhorias futuras.

Preservação da vida silvestre e mutirões comunitários

A recuperação arenosa fortalece a biodiversidade regional, servindo de abrigo e alimento para fauna e flora. A área reúne mais de 300 espécies de plantas, invertebrados incomuns e aves de interesse para a preservação, além de contemplar a retirada de espécies invasoras.

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A participação comunitária sustenta o trabalho por meio de pontos de coleta. Em North Beach, mais de 250 voluntários fixaram 2.000 árvores em três dias. A mobilização se estendeu a 2026, reunindo 650 voluntários na colocação de mais 2.000 unidades em três quilômetros da costa.