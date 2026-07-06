Tubos gigantes de areia salvam praias que estão desaparecendo na Índia

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A erosão costeira é um desafio crescente para comunidades litorâneas em todo o mundo, ameaçando infraestruturas, ecossistemas e modos de vida. Em busca de soluções mais sustentáveis e menos invasivas que os tradicionais quebra-mares de concreto ou rocha, engenheiros têm recorrido a tecnologias como os geotubos, uma forma de barreira submersa que atua de maneira 'invisível' para proteger a orla de Poonthura, no distrito de Thiruvananthapuram, na Índia

Como funcionam os geotubos?

Os geotubos são estruturas tubulares de grande porte, fabricadas com um material geotêxtil sintético de alta resistência. O processo de instalação envolve o preenchimento desses tubos com uma mistura de areia e água, geralmente dragada do próprio local. Uma vez cheios, eles se tornam estruturas pesadas e estáveis, que são posicionadas estrategicamente no fundo do mar, a uma certa distância da praia e paralelas a ela.

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A principal função dos geotubos é atuar como um quebra-mar submerso. Ao criar um obstáculo no leito marinho, eles forçam as ondas a quebrarem antes de atingirem a zona de arrebentação próxima à costa. Esse processo dissipa uma parte significativa da energia das ondas, reduzindo sua força erosiva e diminuindo o impacto sobre a faixa de areia. Por estarem debaixo d'água, eles não interferem na paisagem da praia.

Quais são as principais vantagens?

O uso de geotubos como método de proteção costeira oferece diversos benefícios em comparação com as abordagens tradicionais. Entre as principais vantagens, destacam-se:

Impacto visual reduzido: Por serem instalados abaixo da linha d'água, os geotubos não criam uma barreira visual, preservando a estética natural da paisagem costeira.

Flexibilidade e adaptação: A tecnologia permite que as estruturas sejam ajustadas, expandidas ou mesmo removidas com mais facilidade do que as estruturas rígidas de concreto.

Uso de material local: O preenchimento com areia do próprio local reduz custos logísticos e o impacto ambiental associado ao transporte de rochas ou à produção de concreto.

Menor impacto ambiental: Quando bem planejados, os geotubos podem ser menos prejudiciais à fauna e flora marinhas do que as grandes barreiras de enrocamento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Desafios e considerações

Apesar de suas vantagens, a implementação de projetos com geotubos exige um planejamento cuidadoso. É fundamental realizar estudos detalhados sobre as correntes marítimas, a dinâmica das ondas e o ecossistema local para garantir que a instalação seja eficaz e não cause impactos ambientais indesejados. Além disso, os geotubos estão sujeitos a desgaste por abrasão e podem ser danificados em tempestades extremas, exigindo monitoramento e manutenção periódica para assegurar sua integridade e funcionamento a longo prazo.