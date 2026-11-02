A floresta não pode esperar

Gleison dos Santos

Professor da Universidade Federal de Viçosa (UFV)

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Gustavo Moraes

Gerente de Meio Biótico Reparação da Vale

A recuperação ambiental não é definida apenas pelo ponto de chegada, mas pelo caminho percorrido. Uma árvore nasce, cresce, floresce, produz frutos, alimenta animais e participa da formação de uma nova floresta. Esse ciclo é essencial para a vida, mas, diante da velocidade com que os impactos ambientais e os eventos climáticos vêm acontecendo, precisamos fazer uma pergunta: podemos esperar décadas para que uma floresta volte a funcionar? A resposta começa a surgir em Minas Gerais.

Em Brumadinho, uma tecnologia desenvolvida pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), em parceria com a Vale, conseguiu antecipar uma função ecossistêmica fundamental no processo da recuperação ambiental: o florescimento de espécies nativas. Árvores que naturalmente poderiam levar mais uma década para produzir flores e frutos estão iniciando esse processo em menos de um ano.



Não se trata de substituir a natureza, mas de compreender seus mecanismos e usar a ciência para ajudá-la a recuperar o tempo perdido. A técnica combina o resgate do material genético de árvores nativas da área impactada em Brumadinho com métodos de propagação e indução do florescimento ultraprecoce. Foram coletados materiais de 30 espécies nativas, incluindo espécies ameaçadas de extinção e protegidas por lei. O objetivo é preservar características genéticas locais e, ao mesmo tempo, antecipar funções ecossistêmicas fundamentais no processo da recuperação ambiental, favorecendo o estabelecimento de interações essenciais para a reconstrução das relações que sustentam a biodiversidade.



E é justamente aí que está o aspecto mais relevante da inovação. Restauração florestal não significa simplesmente plantar árvores. Uma floresta começa a se reconstruir de verdade quando suas relações também voltam a acontecer, quando há flores para os polinizadores, frutos para alimentação da fauna, sementes sendo dispersadas e novas plantas ocupando o ambiente, atraindo novos animais, ajustando o clima local, ajudando no retorno e permanência da água. Quanto mais cedo essas interações retornarem, maior a possibilidade de acelerar a regeneração do ecossistema.



Essa perspectiva muda a forma como enxergamos a restauração ambiental. Durante muito tempo, plantar mudas foi tratado como sinônimo de recuperar uma área. Hoje sabemos que a floresta é muito mais complexa. Ela é uma rede viva de relações, e restaurá-la significa recuperar também sua capacidade de se reproduzir, se renovar e sustentar outras formas de vida. Nesse contexto, o sucesso da recuperação não é definido apenas pelo estágio final que a floresta poderá atingir no futuro, mas também pela qualidade da trajetória ecológica construída ao longo desse caminho.



Em Brumadinho, cerca de 250 hectares estão em processo de recuperação ambiental, com aproximadamente 290 mil mudas plantadas e diferentes estratégias de restauração. A experiência mostra que inovação e conhecimento científico podem ampliar a capacidade de resposta diante de desafios ambientais complexos.



Mas talvez a principal contribuição dessa tecnologia esteja além de Brumadinho. As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024 deixaram um alerta sobre a necessidade de recuperar rapidamente matas ciliares, margens de rios e habitats afetados por eventos extremos. Nesse cenário, antecipar o estabelecimento de funções ecológicas em uma vegetação capaz de produzir sementes, atrair fauna e proteger o solo pode representar uma ferramenta importante para a reconstrução ambiental.



Em um país de dimensões continentais e com diferentes biomas, técnicas capazes de preservar a diversidade genética local e acelerar processos naturais podem contribuir para uma nova geração de projetos de restauração.

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A tecnologia não elimina a complexidade de restaurar ecossistemas, mas o que ela pode fazer é reduzir etapas, antecipar processos e aumentar as chances de que a natureza retome mais rapidamente sua capacidade de se regenerar. Esse talvez seja o grande desafio ambiental do nosso tempo: aprender a trabalhar com o tempo da natureza sem ignorar a urgência do nosso tempo.