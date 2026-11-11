Caminhão bloqueia o trânsito em estrada na Espanha, mas o motivo da parada envolve um cachorro e um resgate contra o relógio que mobiliza voluntários no local

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Integrantes da entidade de proteção animal Spama Safor resgataram um cachorro em uma ação arriscada que interrompeu o tráfego no anel viário de Gandia. O episódio ocorreu no sábado ao meio-dia, perto do abrigo mantido pela instituição na área de Banyosa.

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O animal, da raça podengo, circulava pelas imediações desde quinta-feira e apresentava dificuldades para ser capturado. Durante a ação na rodovia N-332, um caminhão bloqueou a pista para frear a passagem dos carros, permitindo que voluntários e motoristas retirassem o cão sem acidentes.

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A equipe da organização destacou a rapidez com que um animal perdido entra em perigo e declarou: "graças a vários condutores atentos e à colaboração de voluntários conseguimos colocá-lo a salvo ao lado do nosso refúgio na rodovia N-332".

Condições do cão e ausência de registro

O cão possuía microchip, o que facilitou o contato com o proprietário, que reivindicou o animal. A equipe da Spama Safor constatou ferimentos nas patas e retirou com auxílio de alicate uma corrente de elos grossos bastante apertada. O animal, usado por caçadores, descansou no abrigo durante o fim de semana e a entrega ocorreu na segunda-feira.

A entidade não descarta formalizar uma denúncia devido ao estado físico do animal. O responsável pelo bicho não havia registrado queixa sobre o sumiço.

Dever legal de notificar desaparecimentos

A instituição alerta que procurar o pet desaparecido não basta, pois existe o dever legal de comunicar o fato oficialmente. O artigo 24 da Ley de Bienestar Animal exige que a perda ou furto seja comunicada às autoridades nas primeiras 48 horas.

Na Comunitat Valenciana, a Ley 2/2023, de 13 de março, fixa no artigo 6 que não prestar a informação no prazo legal caracteriza abandono. A regra atinge também animais sem microchip, com sanções que variam de 100 a 3.000 euros em multas.

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A protetora ressalta que cães e gatos percorrem longas distâncias em pouco tempo e podem sofrer atropelamentos ou sumir sem pistas. O registro oficial e o chip viabilizam a localização rápida do tutor, desaconselhando a espera por um regresso espontâneo. Resgates de animais também foram frequentes devido à dana Adam, com foco em Oliva.