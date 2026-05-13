Homem flagrado arremessando cão é indiciado; animal correu atrás do carro

A Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (13/5), que indiciou um homem de 42 anos flagrado em imagens registradas por uma câmera de segurança arremessando um cachorro em via pública em Araxá (MG), no Alto Paranaíba. O agressor poderá responder por maus-tratos. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO Após ser abandonado, o animal ainda tentou correr atrás do carro, sem, contudo, alcançá-lo (assista ao vídeo abaixo). Apesar da violência da ação, o cão passa bem e já foi adotado, segundo informou a Polícia Civil.

Após ser abandonado, o animal ainda tentou correu atrás do carro, sem, contudo, alcançá-lo (assista ao vídeo abaixo). Apesar da violência da ação, o cão passa bem e já foi adotado, segundo informado pela Polícia Civil.

Maus-tratos a animais: o que diz a lei?

A legislação, conforme o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), prevê pena de detenção de três meses a um ano para quem “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”, além de multa.

No caso de cães e gatos, a penalidade foi aumentada e pode variar de dois a cinco anos de prisão, podendo ser ampliada de um sexto a um terço caso a violência resulte na morte do animal.

A pena mais alta para crimes contra esses tipos de animais decorre de uma reforma na legislação que ficou popularmente conhecida como Lei Sansão — em homenagem ao pitbull que foi torturado e teve as patas traseiras decepadas com um facão no bairro Capim Seco, em Confins (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Após o crime cometido em 2020 contra Sansão, o Projeto de Lei nº 1.095/2019 foi sancionado como Lei Federal nº 14.064/2020, que acabou sendo batizada com o nome do cachorro. A medida alterou a Lei de Crimes Ambientais, incluindo um capítulo específico sobre cães e gatos.

Em 2021, Sansão recebeu uma prótese desenvolvida em Denver, nos Estados Unidos, doada por uma associação de proteção animal. Sansão morreu em dezembro de 2024 em decorrência de complicações na saúde.

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O crime ocorreu no último dia 6 de maio. As imagens mostram o momento em que o homem estaciona o carro em uma rua no bairro Ana Antônia. Em seguida, ele sai do veículo, abre o compartimento de bagagem, pega o animal e o lança em direção à calçada.