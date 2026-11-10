Esquiador de 39 anos sofre acidente em avalanche, mas resgate mais de 24 horas depois revela um desfecho surpreendente e as marcas deixadas pela tragédia
Ferido e abrigado em fenda na neve, homem resiste por mais de um dia nos Alpes franceses e protagoniza resgate emocionante guiado pela própria voz
compartilhe
Equipes de socorro em montanha resgataram com vida um esquiador de 39 anos no início da tarde de segunda-feira, no maciço de Mont-Cenis, em Maurienne. O homem, morador da região de Grenoble, sobreviveu mais de 24 horas após ser atingido por uma avalanche.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O esportista saiu de casa no sábado para dois dias de esqui de travessia. Ele dormiu em um refúgio e provocou o deslizamento de neve na manhã de domingo, no setor do vale de Ambin. A massa de neve arrastou a vítima, que caiu no interior de uma fenda.
Leia Mais
Avalanche no norte da Itália deixa dois mortos e cinco feridos
Mesmo com fraturas nas pernas, o homem rastejou por cerca de cem metros e conseguiu abrigo em uma bolsa de ar. Familiares acionaram o socorro e mobilizaram uma equipe da CRS Alpes de Modane. Os agentes encontraram o local da avalanche, mas interromperam os trabalhos durante a noite.
Operação mobilizou dezenas de socorristas
As buscas recomeçaram na manhã de segunda-feira com uma estrutura ampla:
22 agentes da CRS;
seis militares do PGHM;
um médico do SMUR;
dois condutores de cães;
três helicópteros.
Mesmo diante do risco de novos deslizamentos, as equipes sondaram e cavaram o terreno durante cinco horas. O grupo conseguiu localizar a vítima ao ouvir o som da própria voz do esquiador.
Yoann Haberey, comandante das operações, declarou à rádio "France Inter" que pistas conduziram os agentes até a fenda. O socorrista relatou que os barulhos da aproximação ajudaram a manter o homem consciente em um momento crítico, classificando o desfecho como milagroso após falar com o sobrevivente por telefone.
Atendimento médico e alertas na montanha
Os socorristas retiraram a vítima às 14h30 de segunda-feira e organizaram o transporte direto ao CHU de Grenoble. O esquiador apresentava quadro de hipotermia, fratura no fêmur e fraturas na tíbia e no perônio.
A equipe informou que o praticante não utilizava detector de vítimas de avalanche. Diante do retorno da neve em altitude, os socorristas pedem vigilância reforçada e o porte de itens básicos:
detector de vítimas de avalanche (DVA);
pá;
sonda.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
No início da tarde de sábado, 6 de junho, outro acidente causou a morte de um esquiador de 70 anos em Aiguille du Saint-Esprit, acima do domínio de Les Arcs, em Saboia. O homem, natural de Bourg-Saint-Maurice, foi arrastado por uma avalanche e projetado sobre uma barreira rochosa.