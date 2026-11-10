Esquiador de 39 anos sofre acidente em avalanche, mas resgate mais de 24 horas depois revela um desfecho surpreendente e as marcas deixadas pela tragédia

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Equipes de socorro em montanha resgataram com vida um esquiador de 39 anos no início da tarde de segunda-feira, no maciço de Mont-Cenis, em Maurienne. O homem, morador da região de Grenoble, sobreviveu mais de 24 horas após ser atingido por uma avalanche.

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O esportista saiu de casa no sábado para dois dias de esqui de travessia. Ele dormiu em um refúgio e provocou o deslizamento de neve na manhã de domingo, no setor do vale de Ambin. A massa de neve arrastou a vítima, que caiu no interior de uma fenda.

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Mesmo com fraturas nas pernas, o homem rastejou por cerca de cem metros e conseguiu abrigo em uma bolsa de ar. Familiares acionaram o socorro e mobilizaram uma equipe da CRS Alpes de Modane. Os agentes encontraram o local da avalanche, mas interromperam os trabalhos durante a noite.

Operação mobilizou dezenas de socorristas

As buscas recomeçaram na manhã de segunda-feira com uma estrutura ampla:

22 agentes da CRS;

seis militares do PGHM;

um médico do SMUR;

dois condutores de cães;

três helicópteros.

Mesmo diante do risco de novos deslizamentos, as equipes sondaram e cavaram o terreno durante cinco horas. O grupo conseguiu localizar a vítima ao ouvir o som da própria voz do esquiador.

Yoann Haberey, comandante das operações, declarou à rádio "France Inter" que pistas conduziram os agentes até a fenda. O socorrista relatou que os barulhos da aproximação ajudaram a manter o homem consciente em um momento crítico, classificando o desfecho como milagroso após falar com o sobrevivente por telefone.

Atendimento médico e alertas na montanha

Os socorristas retiraram a vítima às 14h30 de segunda-feira e organizaram o transporte direto ao CHU de Grenoble. O esquiador apresentava quadro de hipotermia, fratura no fêmur e fraturas na tíbia e no perônio.

A equipe informou que o praticante não utilizava detector de vítimas de avalanche. Diante do retorno da neve em altitude, os socorristas pedem vigilância reforçada e o porte de itens básicos:

detector de vítimas de avalanche (DVA);

pá;

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No início da tarde de sábado, 6 de junho, outro acidente causou a morte de um esquiador de 70 anos em Aiguille du Saint-Esprit, acima do domínio de Les Arcs, em Saboia. O homem, natural de Bourg-Saint-Maurice, foi arrastado por uma avalanche e projetado sobre uma barreira rochosa.