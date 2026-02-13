Assine
Internacional

Três esquiadores morrem em avalanche nos Alpes franceses

13/02/2026 13:26

Três esquiadores morreram nesta sexta-feira (13) em avalanche que ocorreu em uma área fora de pista, anunciou a estação de Val d'Isère nos Alpes franceses, onde o risco de avalanche continua muito elevado.

A avalanche arrastou seis esquiadores, quatro deles acompanhados de um profissional, segundo um comunicado.

"Apesar da rápida intervenção dos serviços de resgate, três vítimas morreram. Todos estavam equipados com sistemas de busca de vítimas de avalanche", afirmou. Uma investigação foi aberta.

A passagem da tempestade Nils na quinta-feira (12) na França provocou fortes quedas de neve, segundo o organismo de meteorologia francês Météo France.

Diante do risco, várias estações dos Alpes franceses decidiram fechar total ou parcialmente suas áreas esquiáveis na quinta-feira.

O nível de risco de avalanches continua "forte" nesta sexta-feira (4 de 5) na grande maioria das cadeias alpinas.

