Nova avalanche deixa um morto nos Pirineus espanhóis

01/01/2026 14:23

Uma avalanche perto de uma estação de montanha nos Pireneus espanhóis matou um homem que praticava caminhada com raquetes de neve, informou a polícia nesta quinta-feira (1º), dias depois de outro deslizamento na área ter matado três esquiadores. 

O corpo do homem foi encontrado no vale de Bielsa, na região nordeste de Aragão, nesta quinta-feira, segundo a Guarda Civil. 

Na quarta-feira, dois homens ficaram presos "por uma avalanche enquanto faziam uma rota com raquetes de neve"; um deles ficou soterrado sob a neve, enquanto o outro saiu ileso e conseguiu dar o alerta a partir de um refúgio próximo, informou no X. 

A Guarda Civil divulgou um vídeo que mostrava agentes com pás, auxiliados por cães de resgate, procurando o homem arrastado pela avalanche. 

Na segunda-feira, uma avalanche na mesma área matou dois homens e uma mulher que estavam esquiando. Outra mulher sofreu hipotermia leve.

As autoridades instaram que se redobrasse a cautela nas área montanhosas devido ao clima de inverno e ao risco contínuo de avalanches.

