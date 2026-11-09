Com clientes pressionados pelo custo de vida, restaurantes franceses apostam em uma mudança no cardápio para recuperar o movimento e voltar a encher as mesas

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O aumento no custo das matérias-primas e a queda no poder de compra reduziram a clientela dos restaurantes tradicionais. Em Carcassonne, um estabelecimento adotou uma estratégia para reverter o cenário: disponibilizar o prato do dia por menos de 10 euros há um ano. A decisão fez o local registrar lotação em todos os almoços.

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O proprietário Cédric Albert decidiu agir após enfrentar um período difícil. "O sinal de alarme surgiu quando eliminamos dois postos de trabalho porque o restaurante estava vazio", relata o responsável. Para tentar salvar o negócio, Albert lançou um menu a 15 euros e hoje comemora a brasserie lotada apenas com as reservas.

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O movimento na cozinha cresceu com o novo fluxo de pedidos. O proprietário explica que recuperou a dinâmica de emprego e trabalho. Albert afirma que os clientes entendem a alta dos preços no cardápio à la carte porque notam o valor dos produtos nas compras de rotina. Ele acrescenta que muitos frequentadores agradecem por receberem uma alternativa ao sanduíche.

Concorrência com opções rápidas de alimentação

A iniciativa também procura combater a perda de mercado para opções rápidas. Conforme Albert, o fast-food conquistou espaço expressivo ao aliar agilidade e valores baixos. O empresário desejava atrair tíquetes de refeição que antes acabavam direcionados aos supermercados.

Para garantir margem de lucro viável, o prato do dia necessita de vendas em grandes volumes. O frango cajun servido a 9,90 euros virou o item mais procurado. Um grupo de aposentados elogiou a refeição: "é farto e bom. Vamos passar a mensagem adiante". Eles relatam que o custo reduzido permite visitar o restaurante duas vezes seguidas para comer fora de casa.

Diferenças de resultado no centro da cidade

A estratégia nem sempre alcança o mesmo sucesso em outros pontos comerciais. Meses antes, o comerciante Vincent Allo tentou medida parecida no centro de Carcassonne ao ofertar uma opção diária por 10,50 euros.

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O preço continuou considerado alto pelos frequentadores locais. Allo informou que as pessoas preferiam gastar essa quantia em comida de rua premium, lanches tradicionais ou voltavam para casa para preparar a própria comida. Com o surgimento de perdas financeiras, o proprietário retirou a opção acessível de circulação. A diminuição do poder de compra redefine as regras para os restaurantes, que precisam formular ofertas com forte adesão popular.