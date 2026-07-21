Restaurante cheio, equipe enxuta: o método Gula.menu para bares e restaurantes

O salão está lotado, a fila na porta já dobrou a esquina e o dono do restaurante está atrás do balcão fazendo uma conta que ninguém aprende em curso de gestão: quantas mesas ele consegue atender com o time que apareceu para trabalhar hoje.

Faltaram dois. Um pediu demissão na terça, o outro entrou na semana passada e ainda erra a numeração das mesas. O gerente está anotando pedido em vez de gerenciar. A cozinha recebeu três comandas com a letra ilegível e devolveu duas. Enquanto isso, a mesa 14 espera há quarenta minutos por uma entrada e vai embora sem sobremesa.

Ninguém no salão percebeu que ali, naquela noite cheia, o restaurante perdeu dinheiro.

O setor que contrata mais do que consegue segurar

A cena não é exceção. É a rotina de um setor que virou o mercado de trabalho mais giratório do país.

Segundo a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), a taxa de rotatividade em bares e restaurantes chegou a 73,49% no acumulado de doze meses entre dezembro de 2024 e novembro de 2025. Traduzindo para a operação: é como se cada estabelecimento trocasse a equipe inteira a cada 16 meses. O tempo médio de permanência de um funcionário no setor gira em torno de 12,5 meses.

Contratar, então, virou esporte de alto risco. Cerca de 90% dos empresários ouvidos pela associação classificam como difícil ou muito difícil preencher as vagas abertas. Os cargos especializados são os piores: sushiman, churrasqueiro, cozinheiro-chefe e gerente lideram as listas de dificuldade, todos acima dos 90%.

E a mão de obra que chega raramente vem pronta. Levantamento do IBGE aponta que mais de 80% dos profissionais que atuam na área nunca receberam treinamento formal antes de entrar no setor.

Junte as três coisas. O dono contrata com dificuldade, treina do zero, e quando o funcionário finalmente está bom, ele sai. Aí recomeça.

A conta que não aparece no DRE

O custo de um pedido errado parece pequeno. Um prato refeito, um insumo desperdiçado, um cliente que não volta. Multiplique isso por um dia inteiro. Depois por um ano.

O prejuízo do turnover não está só no acerto rescisório. Está no gerente que passa metade do turno ensinando em vez de vendendo, na comanda que a cozinha não entendeu, no estoque que ninguém teve tempo de conferir porque estava faltando gente no salão, na mesa que demorou quinze minutos para ser liberada porque o fechamento da conta travou.

São perdas silenciosas, distribuídas em dezenas de pequenos erros por noite. Não aparecem em nenhuma linha do balancete, mas comem a margem de um setor que já opera com pouca folga: em setembro de 2025, a proporção de bares e restaurantes que fecharam o mês no lucro caiu de 43% para 33%, segundo a mesma pesquisa da Abrasel.

E a pressão sobre a folha tende a aumentar. A entidade estima que uma eventual substituição obrigatória da escala 6x1 por modelos reduzidos elevaria os custos de mão de obra em cerca de 20% no setor.

Ou seja: o empresário que hoje resolve o problema contratando mais gente vai descobrir, em breve, que essa saída ficou cara demais.

Por trás de cada prato existe uma operação extremamente complexa

Eduardo Lima passou anos ouvindo essa história antes de decidir fazer alguma coisa a respeito. Como um dos fundadores da eduK, plataforma de educação empreendedora, ele convivia diariamente com donos de restaurantes, bares e cafeterias que chegavam com dúvidas de negócio e acabavam falando de operação.

"Por trás de cada prato servido existe uma operação extremamente complexa: pedidos que precisam chegar corretamente à cozinha, equipes correndo contra o tempo, estoques difíceis de controlar, margens apertadas e clientes que esperam uma experiência rápida, simples e acolhedora", resume.

Foi desse diagnóstico que nasceu o Gula.menu . A tese do fundador era menos óbvia do que parece: o problema do salão cheio com equipe curta não se resolve com mais gente, e sim tirando das pessoas o trabalho que elas não deveriam estar fazendo.

"Percebi que havia espaço para usar tecnologia não para substituir a hospitalidade, mas para fazer com que ela aconteça de forma ainda melhor", diz Eduardo Lima.

Como o sistema devolve tempo à equipe

Na prática, o sistema conecta em uma única plataforma as cinco pontas que normalmente vivem separadas: atendimento, pedido, cozinha, caixa e gestão.

Começa antes da porta. A lista de espera é gerenciada pelo sistema, com notificação automática para o cliente que está na calçada, o que libera o recepcionista de ficar gritando nome e riscando papel.

O pedido entra pelo QR Code na mesa, feito pelo próprio cliente, ou pelo aplicativo do garçom, que roda na maquininha smart que o restaurante já usa. Nos dois casos, ele cai direto no sistema, sem papel, sem redigitação e sem viagem até o balcão.

A empresa contabiliza uma queda de 90% nos erros de pedido entre os clientes que operam nesse formato. O garçom deixa de ser um transportador de informação e volta a ser o que o cliente espera dele: alguém que recomenda, resolve e cuida da mesa.

Da mesa, o pedido segue para o G.A.S (gerenciador de atendimento e senhas), o monitor de produção da cozinha. A brigada vê tudo em tempo real, organizado por ordem de chegada e tempo de preparo. Some a comanda ilegível. Some a discussão sobre quem pediu o quê. Quando o prato fica pronto, o garçom responsável recebe um alerta no celular.

Ao mesmo tempo, e sem que ninguém precise digitar nada, o sistema abate os insumos do estoque pela ficha técnica de cada prato. É o controle que costuma ser feito por planilha na segunda-feira, quando o estrago da semana anterior já aconteceu, rodando sozinho a cada pedido.

No fechamento, a conta pode ser paga pelo celular do cliente ou pela maquininha, com emissão de NFC-e (nota fiscal do consumidor eletrônica) integrada. É ali também que o cliente é convidado a avaliar a experiência, e a resposta chega ao gestor enquanto ele ainda está sentado, a tempo de resolver um problema em vez de ler sobre ele no Google dois dias depois.

O efeito somado dessas etapas é o que mais interessa a quem tem fila na porta: segundo a empresa, o giro de mesa fica em torno de 25% mais rápido. Mais gente atendida por noite, com o mesmo salão e a mesma equipe.

Nada disso exige trocar o que já funciona. A plataforma conversa com as maquininhas Android de Stone, Cielo, Rede, Getnet, PagSeguro e Inter, puxa os pedidos de iFood, 99Food e Keeta para a mesma tela do delivery próprio e sincroniza estoque e notas com ERPs (sistemas de gestão empresarial), como Omie e Everest.

Para quem administra, tudo isso vira informação: o que mais vendeu, o que dá margem, qual prato trava a cozinha no horário de pico, quanto se perdeu de insumo no mês.

O efeito no treinamento

Há um ganho menos evidente que os donos costumam notar depois de algumas semanas: o tempo de formação de um funcionário novo despenca.

Quando o processo está desenhado dentro do sistema, o atendente não precisa decorar cardápio, código de prato ou fluxo de comanda. Ele aprende a usar uma tela. O conhecimento crítico da operação deixa de morar exclusivamente na cabeça do garçom antigo e passa a estar no software, o que reduz o estrago quando esse garçom pede as contas.

A própria implantação segue essa lógica. Enquanto sistemas tradicionais de gestão costumam levar semanas para configurar, exigindo rede local, servidor e computador na cozinha, com o Gula.menu é possível colocar a operação de pé e treinar a equipe em 24 horas, remotamente e rodando na nuvem.

Numa atividade que troca a equipe inteira a cada ano e meio, isso muda o jogo.

De 300 restaurantes para a próxima fase

Quase quatro anos depois do lançamento, o Gula.menu já atende mais de 300 restaurantes em 19 cidades de seis estados e cresce a taxas de dois dígitos ao mês, tudo de forma orgânica. Na base estão nomes conhecidos do público, como Le Jazz, Z Deli, Arabia e Chalezinho.

"Esses números nos enchem de orgulho, mas representam algo ainda mais importante: a confiança de centenas de empreendedores que colocaram uma parte fundamental de suas operações em nossas mãos", afirma Eduardo Lima.

O recado que ele deixa para quem ainda faz aquela conta atrás do balcão em um sábado à noite é direto. O salão cheio não precisa de mais gente correndo. Precisa de menos coisa dando errado.

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