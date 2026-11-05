Estudantes criam bengala inteligente para pessoas com deficiência visual, e quando levam a ideia a concurso internacional, o projeto ganha reconhecimento

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A rotina de pessoas com deficiência visual costuma envolver desafios diários de mobilidade urbana, especialmente contra barreiras suspensas que as bengalas tradicionais não alcançam. Para solucionar esse problema, universitários do Instituto Politécnico Nacional (IPN) desenvolveram uma proposta conceitual de bengala eletrônica que seria capaz de emitir alertas vibratórios sobre obstáculos em diferentes alturas do corpo e enviar pedidos de socorro com mapa em tempo real.

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A proposta garantiu o primeiro lugar em uma competição entre cinco projetos apresentados pelos 40 estudantes politécnicos durante imersão acadêmica na Universidade Tsinghua (THU), em Pequim, na China. Batizado de Safe Step, o projeto superou outras propostas elaboradas durante o programa voltado para negócios tecnológicos.

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Proteção ampliada contra obstáculos

As bengalas comuns auxiliam na identificação de desníveis no chão, buracos ou degraus, mas deixam o usuário vulnerável a galhos de árvores, placas de trânsito e orelhões. A proposta mexicana prevê resolver essa limitação por meio de sensores posicionados para monitorar o espaço correspondente à cabeça, aos braços e aos membros inferiores.

De acordo com o projeto, quando o sistema percebesse qualquer bloqueio na rota, a empunhadura do acessório vibraria imediatamente. Esse sinal tátil permitiria ao usuário desviar de possíveis impactos antes do contato físico, conferindo maior autonomia aos deslocamentos cotidianos.

O conceito também incluiria recursos para a segurança pessoal do usuário. Um botão que seria instalado na estrutura poderia ser acionado em situações de risco ou desorientação. Ao pressionar o comando, o sistema dispararia um aviso imediato a um contato previamente cadastrado, compartilhando as coordenadas geográficas exatas para viabilizar um resgate rápido.

Apresentação conceitual e validação

A iniciativa nasceu dentro do grupo de trabalho denominado Five Stars. Os criadores participaram de um processo seletivo que desafiava os estudantes a estruturar empreendimentos de base biotecnológica ou tecnológica com impacto social relevante.

A proposta foi apresentada de forma conceitual durante a demonstração final na capital chinesa. Os universitários recorreram a uma montagem funcional improvisada para demonstrar a viabilidade da ideia: utilizando um aplicativo de smartphone acoplado a um bastão de selfie com sensores, a equipe exibiu o funcionamento prático da detecção de proximidade e do envio de alertas remotos.

A banca examinadora reuniu professores da THU e executivos do setor corporativo, que avaliaram o potencial de mercado e o alcance comunitário da ferramenta. O desempenho dos estudantes assegurou o topo do pódio entre os projetos elaborados pelos representantes da instituição de ensino.

Incentivo à formação acadêmica

A viagem acadêmica integra o Programa de Treinamento de Líderes, Empreendedorismo e Liderança (PFL). A iniciativa é coordenada pela Comissão de Operação e Promoção de Atividades Acadêmicas (Cofaa), órgão ligado ao IPN que fomenta a capacitação avançada fora do país de origem. A estância acadêmica ocorreu entre 27 de julho e 14 de agosto deste ano.

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A delegação reuniu 40 alunos selecionados em diferentes unidades politécnicas. O grupo cumpriu uma agenda intensiva de intercâmbio científico e desenvolvimento de planos de negócio na Ásia, com foco em soluções práticas para problemas sociais globais.