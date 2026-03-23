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7 tecnologias assistivas que estão transformando a vida de deficientes

De aplicativos que descrevem o mundo para cegos a cadeiras de rodas inteligentes; conheça inovações que promovem autonomia e inclusão no dia a dia

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
23/03/2026 18:35

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7 tecnologias assistivas que estão transformando a vida de deficientes
O aplicativo Be My Eyes, detalhado na matéria, conecta voluntários a pessoas com deficiência visual para assistência remota, promovendo inclusão. crédito: Reprodução

A tecnologia avança como uma poderosa aliada na quebra de barreiras para pessoas com deficiência. Inovações que antes pareciam distantes hoje se tornam ferramentas essenciais no dia a dia, promovendo mais autonomia, segurança e inclusão social. Esses recursos transformam a maneira como milhões de pessoas interagem com o mundo.

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De soluções simples em um smartphone a equipamentos robóticos complexos, a tecnologia assistiva oferece um leque de possibilidades para diferentes necessidades. Conheça sete exemplos que estão fazendo a diferença e redefinindo o conceito de acessibilidade em pleno 2026.

Leia Mais

  1. Aplicativos de descrição visual
    Soluções como o Be My Eyes e o Seeing AI usam a câmera do celular para descrever o ambiente para pessoas cegas ou com baixa visão. O usuário aponta o aparelho e o sistema narra textos, identifica cores, objetos e até mesmo expressões faciais, permitindo uma navegação mais independente.

  2. Cadeiras de rodas inteligentes
    Modelos modernos vão muito além da locomoção básica. Equipadas com sensores, GPS e sistemas de controle por voz ou movimento da cabeça, essas cadeiras de rodas ajudam a evitar obstáculos, traçar rotas seguras e se conectar a outros dispositivos inteligentes, garantindo mais liberdade ao usuário.

  3. Dispositivos de comunicação alternativa
    Para pessoas com dificuldades na fala, como aquelas com paralisia cerebral ou esclerose lateral amiotrófica (ELA), os comunicadores baseados em tablets são vitais. Eles permitem a construção de frases por meio do toque ou do rastreamento ocular, que são depois convertidas em voz.

  4. Exoesqueletos robóticos
    Essas estruturas vestíveis usam motores e sensores para auxiliar ou restaurar o movimento de pessoas com lesões medulares ou fraqueza muscular. A tecnologia permite que muitos usuários fiquem de pé e caminhem, auxiliando na reabilitação física e na melhora da qualidade de vida.

  5. Controles de videogame adaptáveis
    A inclusão também passa pelo lazer. Controles como o Xbox Adaptive Controller permitem que jogadores com mobilidade reduzida personalizem a experiência com botões, joysticks e pedais externos. Isso garante que todos possam participar do universo dos games.

  6. Sistemas de alerta para surdos
    Dispositivos conectados transformam sons importantes, como campainhas, alarmes de incêndio ou o choro de um bebê, em alertas visuais ou vibratórios. Esses avisos podem ser enviados para o celular, smartwatch ou para luzes que piscam pela casa, oferecendo mais segurança.

  7. Assistentes de voz e casas inteligentes
    Ferramentas como Alexa e Google Assistente facilitam o controle do ambiente doméstico para pessoas com limitações motoras. Com um simples comando de voz, é possível acender luzes, ajustar a temperatura, ligar a televisão ou fazer uma chamada, tarefas que poderiam exigir um esforço significativo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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