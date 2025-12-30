4 aplicativos e recursos de segurança que toda mulher pode ter no celular

Em um cenário de crescente preocupação com a segurança pessoal, a tecnologia surge como uma importante aliada. O celular, que está sempre à mão, pode se transformar em uma ferramenta de proteção com aplicativos e recursos desenvolvidos para situações de emergência. Essas plataformas oferecem desde botões de pânico discretos até o compartilhamento de localização em tempo real com contatos de confiança.

A principal vantagem dessas ferramentas é a capacidade de enviar um alerta silencioso e rápido, o que pode ser crucial em momentos de perigo. A seguir, listamos quatro opções verificadas que podem oferecer uma camada extra de proteção no dia a dia. É importante ressaltar que a disponibilidade e as funcionalidades dos aplicativos podem variar, sendo recomendado sempre checar as informações na sua loja de apps. As informações foram checadas em dezembro de 2025.

Ferramentas que podem fazer a diferença

1. Penhas

Desenvolvido pelo instituto AZ MINA, o Penhas é um aplicativo gratuito e focado na criação de uma rede de apoio. Com ele, é possível cadastrar pessoas de confiança que serão acionadas com um único toque em caso de emergência. A ferramenta envia um SMS com um pedido de ajuda e sua geolocalização para os contatos selecionados. Além do botão de pânico, o app oferece um "Manual de Fuga", com informações sobre como identificar e sair de um relacionamento abusivo.

2. Life360

Conhecido como um localizador familiar, o Life360 possui robustas funções de segurança. Ele permite a criação de “círculos” de amigos ou familiares para compartilhar a localização ao vivo de forma segura. O aplicativo também envia notificações automáticas quando um membro do círculo chega ou sai de locais pré-definidos, como casa ou trabalho. Além disso, conta com um botão de Ajuda/SOS que envia um alerta silencioso com sua localização para todos os membros do círculo e contatos de emergência.

3. SP Mulher Segura

Este é um exemplo de aplicativo governamental, disponível em São Paulo, que conecta mulheres com medidas protetivas de urgência diretamente ao serviço de emergência da Polícia Militar (190). Ao acionar o botão de pânico no app, uma ocorrência é criada automaticamente e uma viatura é enviada ao local. É fundamental verificar a existência de programas similares em seu estado, já que muitos governos oferecem soluções de proteção integradas com as forças de segurança locais.

4. SOS de Emergência (Nativo do iOS e Android)

Tanto iPhones quanto celulares com sistema Android possuem uma função de emergência nativa e muito eficaz. Geralmente, ao pressionar o botão de energia rapidamente por cinco vezes (ou uma combinação de botões), o aparelho liga automaticamente para o serviço de emergência local (190) e envia uma mensagem com sua localização para contatos pré-cadastrados. Por ser uma função do próprio sistema, funciona de forma rápida e discreta, mesmo com a tela bloqueada.

Lembre-se que a eficácia desses aplicativos depende de fatores como conexão com a internet, sinal de GPS e bateria do celular. Eles são ferramentas complementares e não substituem os canais de emergência tradicionais. Em qualquer situação de risco, acione a Polícia Militar pelo número 190 e utilize a Central de Atendimento à Mulher pelo número 180 para denúncias e orientações.

