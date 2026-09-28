Israel diz que matou terrorista do Hamas que sequestrou casal em atentado

As forças israelenses mataram um combatente palestino que foi filmado no momento em que sequestrava um casal em um festival de música eletrônica durante o ataque do movimento islamista Hamas de 7 de outubro de 2023, informou o Exército no domingo.

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Imagens divulgadas após o ataque mostraram combatentes sequestrando Noa Argamani e seu namorado, Avinatan Or, no festival de música Nova.

Argamani foi resgatada em junho de 2024 durante uma operação israelense na Faixa de Gaza, enquanto Or foi libertado pelo Hamas em outubro como parte de um acordo de trégua.

As forças israelenses "efetuaram uma operação na região de Nuseirat e eliminaram o terrorista Saher Nidal Latfi Sakr", indicou o Exército no domingo em um comunicado.

A nota acrescenta que Sakr, identificado como vinculado a organizações jihadistas globais, conduziu a motocicleta usada para sequestrar Argamani e Or.

Hamas

O Hamas e facções aliadas mataram pelo menos 370 pessoas e tomaram 44 reféns em 7 de outubro de 2023 no festival Nova, segundo dados oficiais israelenses.

O ataque do Hamas naquele dia deixou 1.221 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP com base em dados israelenses.

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A resposta israelense, com uma campanha de ataques na Faixa de Gaza, deixou mais de 73.000 mortos, segundo o Ministério da Saúde do território palestino governado pelo Hamas.