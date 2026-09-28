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Acompanhe o 1º voo orbital da SpaceX nesta segunda (28)

Missão deve levar 26 satélites Starlink V3 ao espaço e testar novas tecnologias para tornar a nave totalmente reutilizável

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SBT News
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Repórter
28/09/2026 09:51 - atualizado em 28/09/2026 10:02

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Starship, nave de futuras missões à Lua
Starship, nave de futuras missões à Lua crédito: SpaceX/X

Caroline Vale

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SpaceX tenta realizar nesta segunda-feira (28) o 14º voo da Starship, em uma missão sem tripulantes que terá como principal novidade a primeira tentativa de colocar a nave em órbita ao redor da Terra. A Starship é a nave projetada para futuras missões para a Lua e Marte.

 A janela de lançamento tem 75 minutos e está prevista para começar às 9h15, pelo horário de Brasília. O teste pode sofrer alterações, já que o cronograma de missões de desenvolvimento é considerado dinâmico pela empresa.

Desta vez, a Starship deve atingir aproximadamente 275 km de altitude e completar cerca de seis voltas ao redor da Terra. A missão inteira está planejada para durar quase 10 horas, com a reentrada e o pouso da nave previstos no Oceano Pacífico, a oeste do Chile.

Nos voos anteriores, a Starship foi colocada em trajetórias suborbitais (quando a nave não entra em órbita da Terra). Segundo a SpaceX, a mudança para uma missão orbital permite avançar no desenvolvimento do veículo para que ele possa ser total e rapidamente reutilizável.

O lançamento ocorrerá a partir da base da SpaceX no Texas. Depois da decolagem, o propulsor Super Heavy deverá se separar da nave e realizar uma manobra de retorno, com pouso previsto em uma área offshore no Golfo do México.

O voo também servirá para testar modificações feitas no propulsor após problemas registrados na missão anterior. Para o novo teste, a SpaceX fez alterações no sistema de filtragem dos motores e no software responsável pela confiabilidade da reacendimento.

Outra novidade da missão será o primeiro lançamento dos Starlink V3, nova geração dos satélites de internet da SpaceX. Ao todo, 26 unidades deverão ser colocadas em órbita.

Segundo a empresa, cada satélite terá capacidade de adicionar 1 terabyte por segundo à capacidade da constelação, 10 vezes o limite da geração anterior.

SpaceX vai transmitir ao vivo o lançamento, com previsão de início cerca de 30 minutos antes da decolagem.

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O último lançamento da Starship ocorreu em julho. Segundo a empresa, a missão cumpriu a trajetória planejada, colocou 20 satélites Starlink V3 em uma trajetória pré-definida e realizou um teste de reacendimento de um motor Raptor no espaço.

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