Acompanhe o 1º voo orbital da SpaceX nesta segunda (28)

Caroline Vale



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A SpaceX tenta realizar nesta segunda-feira (28) o 14º voo da Starship, em uma missão sem tripulantes que terá como principal novidade a primeira tentativa de colocar a nave em órbita ao redor da Terra. A Starship é a nave projetada para futuras missões para a Lua e Marte.

A janela de lançamento tem 75 minutos e está prevista para começar às 9h15, pelo horário de Brasília. O teste pode sofrer alterações, já que o cronograma de missões de desenvolvimento é considerado dinâmico pela empresa.