Acompanhe o 1º voo orbital da SpaceX nesta segunda (28)
Missão deve levar 26 satélites Starlink V3 ao espaço e testar novas tecnologias para tornar a nave totalmente reutilizável
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Caroline Vale
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A SpaceX tenta realizar nesta segunda-feira (28) o 14º voo da Starship, em uma missão sem tripulantes que terá como principal novidade a primeira tentativa de colocar a nave em órbita ao redor da Terra. A Starship é a nave projetada para futuras missões para a Lua e Marte.
A janela de lançamento tem 75 minutos e está prevista para começar às 9h15, pelo horário de Brasília. O teste pode sofrer alterações, já que o cronograma de missões de desenvolvimento é considerado dinâmico pela empresa.
Desta vez, a Starship deve atingir aproximadamente 275 km de altitude e completar cerca de seis voltas ao redor da Terra. A missão inteira está planejada para durar quase 10 horas, com a reentrada e o pouso da nave previstos no Oceano Pacífico, a oeste do Chile.
Nos voos anteriores, a Starship foi colocada em trajetórias suborbitais (quando a nave não entra em órbita da Terra). Segundo a SpaceX, a mudança para uma missão orbital permite avançar no desenvolvimento do veículo para que ele possa ser total e rapidamente reutilizável.
O lançamento ocorrerá a partir da base da SpaceX no Texas. Depois da decolagem, o propulsor Super Heavy deverá se separar da nave e realizar uma manobra de retorno, com pouso previsto em uma área offshore no Golfo do México.
O voo também servirá para testar modificações feitas no propulsor após problemas registrados na missão anterior. Para o novo teste, a SpaceX fez alterações no sistema de filtragem dos motores e no software responsável pela confiabilidade da reacendimento.
Outra novidade da missão será o primeiro lançamento dos Starlink V3, nova geração dos satélites de internet da SpaceX. Ao todo, 26 unidades deverão ser colocadas em órbita.
Segundo a empresa, cada satélite terá capacidade de adicionar 1 terabyte por segundo à capacidade da constelação, 10 vezes o limite da geração anterior.
A SpaceX vai transmitir ao vivo o lançamento, com previsão de início cerca de 30 minutos antes da decolagem.
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O último lançamento da Starship ocorreu em julho. Segundo a empresa, a missão cumpriu a trajetória planejada, colocou 20 satélites Starlink V3 em uma trajetória pré-definida e realizou um teste de reacendimento de um motor Raptor no espaço.