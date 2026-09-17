Policia encontra corpo em barraca e suspeita de 'suposto ritual esotérico'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A polícia da Sicília, na Itália, investiga a morte de um britânico de 35 anos, cujo corpo nu foi encontrado em uma área isolada no último final de semana. A principal suspeita é que o caso esteja ligado a um "ritual que deu errado", segundo a imprensa local. A identidade do homem não foi revelada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O corpo foi descoberto em uma barraca entre as cidades de Noto e Canicattini Bagni, na província de Siracusa. Próximo ao local, havia uma corda, drogas psicotrópicas e a cabeça de uma cabra, o que levantou a hipótese de ligação com "ritos esotéricos".

Leia Mais

Um médico legista identificou sinais de violência no corpo da vítima. Investigadores consideram a possibilidade de a morte ter sido resultado de um ritual, conforme apurou o jornal La Repubblica. A publicação local New Sicilia informou que "vários itens que poderiam estar ligados a práticas esotéricas foram encontrados, assim como produtos químicos".

A promotora de Siracusa, Daniela Gambino, analisa evidências que sugerem que o britânico estava na região há vários dias. Ele teria tido contato com uma comunidade que vive isolada em fazendas abandonadas e acampamentos na natureza.

Paolo Amenta, prefeito de Canicattini Bagni, comentou o caso: "É sempre uma pena quando uma vida tão jovem é perdida. Os jovens que escolheram viver nessas áreas também são formados que optaram por deixar tudo para trás. Esperamos que as investigações possam esclarecer o que aconteceu".

O prefeito afirmou já ter encontrado membros da comunidade em eventos locais. "Eles sempre foram gentis. Vivem em vilarejos reorganizados, cercados pela natureza", disse Amenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A promotoria ordenou a realização de uma autópsia, que será feita nos próximos dias pelo mesmo médico legista que realizou a avaliação inicial. Membros da comunidade isolada foram interrogados no domingo para ajudar a estabelecer as circunstâncias da morte.