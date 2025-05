Vídeo de 'ritual' com capuzes negros mostra procissão na Espanha, e não funeral do papa Francisco

Cinco dias após a morte do papa Francisco, em 21 de abril de 2025, líderes mundiais e membros da Igreja católica estiveram presentes no Vaticano para o funeral do pontífice. Desde então, publicações visualizadas mais de 987 mil vezes nas redes sociais compartilham um vídeo de uma procissão de pessoas vestindo capuzes pretos pontudos, com a alegação de que esse seria um registro de um ritual que integrou a cerimônia fúnebre do papa. Mas isso é falso: as imagens mostram um grupo religioso espanhol durante a Semana Santa em Cartagena.

'Assim os cristãos vão dizer que este ato ou ritual é normal, logo em uma igreja que se diz ser santa e com temor a Deus. Vejam com os vossos próprios olhos o velório do Papa Francisco, em um ritual que para mim é totalmente diabólico', diz uma das publicações compartilhadas no Facebook, no Instagram, no X e no TikTok.

O conteúdo, que também circula em inglês e espanhol, foi encaminhado ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem enviar mensagens vistas em redes sociais, caso duvidem de sua veracidade.

A sequência viral exibe uma procissão de pessoas vestidas com túnicas brancas, capas pretas e capuzes pontudos que cobrem seus rostos enquanto seguram cajados iluminados e marcham ao som de um tambor dentro de uma igreja. Uma cruz vermelha invertida com um galo pode ser vista bordada nos trajes.

As publicações circulam após a morte do papa Francisco em 21 de abril de 2025. O pontífice foi enterrado em 26 de abril na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma.

Seu sepultamento, o primeiro de um papa fora dos muros do Vaticano desde Leão XIII em 1903, põe fim a 12 anos de um pontificado marcado pela defesa dos migrantes, do meio ambiente e da justiça social.

Pelo menos 400 mil pessoas acompanharam a jornada de despedida nas ruas da capital italiana e na Praça de São Pedro e seus arredores, no Vaticano, onde foi celebrada a missa fúnebre.

Contudo, o vídeo viralizado não é um registro do funeral do papa.

Filmagem da Semana Santa

Uma busca reversa por fragmentos da filmagem no Google encontrou outras gravações de cerimônias religiosas parecidas. Um dos resultados mostra uma cena similar de pessoas com as mesmas vestes em um vídeo publicado no TikTok em 2024 por um perfil dedicado às procissões da Semana Santa em Cartagena, na Espanha.

A Semana Santa de Cartagena é uma tradição que atrai turistas para a região durante dez dias de procissões que conduzem ao Domingo de Páscoa.

A legenda da publicação indica, em espanhol: 'Terço do Arrependimento de São Pedro Quarta-Feira Santa 2024'.

Uma pesquisa no Google por essas palavras-chave conduziu ao site da Associação de São Pedro Apóstolo, Confraria Califórnia, de Cartagena, na Espanha, que mostra e descreve os mesmos trajes cerimoniais vistos na sequência viral.

Contatada pela AFP, a Associação de São Pedro Apóstolo afirmou que o vídeo mostra 'a saída da procissão desta Quarta-Feira Santa do nosso contingente feminino da igreja de Santa Maria da Graça em Cartagena', celebrada em 16 de abril de 2025, cinco dias antes da morte do papa Francisco.

'Em relação aos símbolos, a cruz invertida, também conhecida como a cruz de São Pedro, representa a humildade, o sentimento de não ser digno de ser crucificado como seu mestre', escreveu um representante da associação à AFP.

Ainda segundo o porta-voz, o galo se refere à profecia de Jesus a Pedro, em Mateus 26:34, em que se lê: 'Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás'.

'Esses símbolos se referem à vida de São Pedro, sobre a qual, entre muitas outras, nós desfilamos durante a Semana Santa em Cartagena', acrescentou.

Uma busca no Google Maps pelo nome da igreja citada pelo porta-voz encontrou uma foto compartilhada por um usuário em setembro de 2020 que mostra o teto e colunas do local, idênticos aos vistos no vídeo viral.

Os cardeais se reunirão em 7 de maio de 2025 em um conclave secreto para eleger o novo papa, conforme anunciado pelo Vaticano em 28 de abril de 2025.

O AFP Checamos já verificou outras alegações relacionadas à morte do papa Francisco.

Referências