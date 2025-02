Esqueleto 'retorcido' em túmulo exótico pode indicar ritual contra vampiros

Pesquisadores encontraram um esqueleto decapitado em um túmulo exótico durante escavação no sítio arqueológico de Rasaska, na Croácia. O posicionamento peculiar dos ossos, que estavam bagunçados, com grandes pedras colocadas próximas ao crânio e aos pés, sugere um sepultamento que pode ter seguido um ritual. O protocolo, ligado ao medo de vampiros, buscava impedir que os mortos retornassem à vida e ocorria quando um indivíduo era considerado pecador. O sítio arqueológico foi descoberto em 2011.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Isso era feito, pois na crença eslava medieval, a alma não abandonava o corpo logo após a morte: ela só se libertava quando o corpo estava completamente decomposto, o que aconteceria depois de 40 dias.

Escavação no sítio arqueológico de Rasaska Divulgação/Milica Nikoli?

A descoberta indica que os europeus acreditaram em vampiros durante séculos. Em entrevista ao Live Science, a arqueóloga Natasa Sarkic conta que temer espíritos do mal é uma realidade comum entre os países do leste europeu e que essa ideologia permaneceu mesmo com a adoção do cristianismo.

Os ossos pertenciam a um homem que, além de decapitado, foi enterrado com o corpo parcialmente torcido. Marcas apontam que ele sofreu um traumatismo craniano agressivo, prática comum em casos de suspeita de “vampirismo”.

Outro ponto levantado, é a diferença entre a realidade e a ficção, uma vez que os “vampiros” medievais não se assemelham em nada com os que observamos na cultura pop, como em filmes e séries, por exemplo. "Ao contrário dos vampiros aristocráticos conhecidos por sua pele pálida e figuras esbeltas, os vampiros do folclore dos Bálcãs eram frequentemente descritos como inchados, com unhas longas e com uma pele avermelhada ou escura", disse Sarkic. "Portanto, qualquer cadáver em estágio avançado de decomposição pode se assemelhar a um 'vampiro'", complementa.

Além disso, o vampirismo carregava um peso social. Pessoas marginalizadas ou consideradas "impuras" eram tidas como possíveis vampiros. Até mesmo traços físicos que causassem preconceito podiam fazer com que alguém fosse visto como capaz de voltar como uma entidade sobrenatural.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos