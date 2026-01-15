Alho contra vampiros e mais: os usos místicos do bulbo pelo mundo

Enquanto muitos buscam hoje os benefícios do alho para a saúde, seu poder já foi medido pela capacidade de afastar o mal. Muito antes da ciência moderna, civilizações como a do Egito Antigo e da Grécia já reverenciavam o bulbo por suas propriedades místicas e protetoras.

No Egito Antigo, o alho era mais do que um tempero. Papiros médicos, como o famoso Papiro Ebers, revelam que ele era fornecido aos trabalhadores que construíam as pirâmides para aumentar a força e a resistência.

Acreditava-se também que ele protegia contra doenças e espíritos malignos, sendo usado como amuleto para garantir segurança tanto em vida quanto após a morte.

Na Grécia Antiga, o alimento estava ligado à coragem e a proteção. Segundo uma pesquisa realizada pela BBC, os gregos antigos também deixavam alho nas encruzilhadas, como oferenda a Hécate, a deusa dos feitiços e protetora dos lares.

A famosa lenda dos vampiros

A associação mais famosa do alho é sua capacidade de afastar vampiros. Embora popularizada pelo romance “Drácula”, de Bram Stoker, a crença tem origem no folclore da Europa Oriental. A explicação mais simples é que o alimento serve de proteção contra elementos maléficos.

Essa tradição de pendurar tranças de alho em portas e janelas não se limitava aos vampiros. Em muitas culturas europeias, o hábito servia como um escudo geral contra uma variedade de ameaças sobrenaturais, incluindo bruxas, lobisomens e o mau-olhado.

Rituais que cruzam continentes

O uso místico do alho não se restringiu à Europa. Na medicina tradicional chinesa, por exemplo, o alimento é valorizado por suas propriedades de purificação, sendo usado para equilibrar energias e proteger o corpo contra influências negativas.

Seja em rituais antigos ou em lendas que sobrevivem até hoje, o alho carrega um legado que vai muito além da cozinha e de seus benefícios à saúde. Ele representa, nas crenças populares, proteção e força, provando que seu poder sempre foi tanto espiritual quanto nutricional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

