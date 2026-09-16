Adolescente sobrevive três dias sobre barco virado no Mar de Bering: médicos explicam os limites do corpo humano
Caso de Derek Parker Aghnaanga, resgatado em setembro no Alasca, ilustra os mecanismos biológicos que permitem sobrevivência em condições extremas de frio
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O resgate de Derek Parker Aghnaanga, de 15 anos, que sobreviveu por três dias sobre o casco de sua embarcação virada no Mar de Bering, no Alasca, levanta um questionamento fundamental sobre a resistência humana. O caso, ocorrido entre 4 e 7 de setembro de 2026, reacendeu o debate sobre como o corpo consegue suportar condições tão extremas, testando a resistência humana.
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Derek partiu para pescar com o irmão mais velho e um primo na sexta-feira, 4 de setembro, perto da Ilha de São Lourenço. Após o barco virar, ele conseguiu permanecer sobre o casco da embarcação até ser resgatado na manhã de segunda-feira, 7 de setembro, com sintomas de hipotermia moderada. Os outros dois ocupantes não sobreviveram.
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Idosos precisam redobrar atenção nas altas temperaturas e no calor intenso
A capacidade de sobrevivência em ambientes de frio intenso depende de uma série de reações biológicas complexas e automáticas. Quando exposto a baixas temperaturas, especialmente na água, que rouba o calor do corpo até 25 vezes mais rápido que o ar, o organismo aciona imediatamente um estado de alerta para proteger suas funções vitais. No caso de Derek, o fato de estar sobre o barco virado, e não diretamente na água, foi determinante para sua sobrevivência, já que a água rouba o calor corporal muito mais rapidamente.
Como o corpo humano reage a temperaturas extremas?
A resposta inicial do corpo ao frio extremo é a vasoconstrição periférica. Esse mecanismo contrai os vasos sanguíneos dos braços e pernas para reduzir o fluxo de sangue nas extremidades e concentrá-lo nos órgãos vitais, como coração, pulmões e cérebro, mantendo o aquecimento do núcleo corporal.
Outra reação imediata e conhecida são os tremores. Eles consistem em contrações musculares involuntárias e rápidas que geram calor, em uma tentativa de elevar a temperatura corporal. Embora eficaz no início, esse processo consome uma grande quantidade de energia, o que pode levar à exaustão se a exposição ao frio for prolongada.
O que é hipotermia e quais são seus estágios?
A hipotermia é uma condição médica de emergência que ocorre quando o corpo perde calor mais rápido do que pode produzir, fazendo com que a temperatura corporal caia perigosamente. A condição é geralmente definida por uma temperatura central abaixo de 35 graus Celsius e progride em estágios.
Entender os diferentes níveis da condição ajuda a identificar a gravidade do quadro e a necessidade de intervenção médica imediata. Os sintomas evoluem à medida que a temperatura do corpo diminui:
Hipotermia leve (32 °C a 35 °C): A pessoa apresenta tremores intensos, confusão mental, dificuldade de fala e perda de coordenação motora. A respiração e os batimentos cardíacos podem ficar acelerados.
Hipotermia moderada (28 °C a 32 °C): Os tremores param, indicando que o corpo já esgotou suas reservas de energia. A confusão mental se agrava, a fala se torna quase incompreensível e a pessoa pode apresentar um comportamento irracional, como tentar tirar a roupa.
Hipotermia grave (abaixo de 28 °C): Nesta fase crítica, a pessoa perde a consciência. A respiração e a pulsação tornam-se extremamente fracas e difíceis de detectar. O risco de parada cardíaca é iminente e a condição pode ser fatal sem atendimento médico urgente.
Mecanismos biológicos que ajudam na sobrevivência
Além da vasoconstrição e dos tremores, o corpo pode acionar outros mecanismos de defesa. Em situações extremas, o metabolismo pode desacelerar para conservar energia. Essa redução da atividade metabólica diminui a necessidade de oxigênio dos órgãos, o que pode prolongar a sobrevivência em condições adversas.
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A gordura corporal também desempenha um papel importante, funcionando como um isolante térmico natural. Pessoas com um índice de gordura corporal ligeiramente mais alto tendem a ter uma resistência maior ao frio. Fatores como a idade, a condição física geral e a aclimatação prévia a ambientes frios também influenciam diretamente na capacidade de suportar temperaturas congelantes.