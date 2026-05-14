Hipotermia: quais são os primeiros sinais e como socorrer uma vítima

A queda acentuada das temperaturas em diversas regiões do Brasil acende um alerta para os riscos da exposição ao frio extremo. Com a sensação térmica atingindo níveis muito baixos, entender o que é a hipotermia, como identificar seus primeiros sinais e o que fazer em uma emergência torna-se fundamental para proteger a saúde.

A hipotermia ocorre quando o corpo perde calor mais rápido do que consegue produzir, resultando em uma queda perigosa da temperatura corporal para abaixo de 35°C. Essa condição afeta o funcionamento do cérebro, do sistema nervoso e de outros órgãos, podendo levar a complicações graves se não for tratada rapidamente. Idosos, crianças e pessoas em situação de rua são os grupos mais vulneráveis. Bebês também são especialmente suscetíveis, pois perdem calor corporal mais rapidamente que adultos.

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Quais são os principais sinais?

Os sintomas da hipotermia costumam aparecer de forma gradual e podem ser confundidos com cansaço ou desânimo. Por isso, é preciso ter atenção aos sinais, que variam conforme a gravidade do quadro. Fique atento a tremores incontroláveis, que são a primeira resposta do corpo para tentar se aquecer. Em seguida, a vítima pode apresentar outros sintomas.

Sinais leves: pele pálida e fria ao toque, lábios azulados, fala arrastada e confusão mental leve. A pessoa também pode sentir sonolência e ter dificuldade para realizar movimentos simples.

Sinais graves: os tremores podem parar, indicando que o corpo já não consegue mais gerar calor. A respiração se torna lenta e superficial, o pulso fica fraco, a pele pode ficar azulada ou acinzentada e a pessoa pode perder a consciência.

Como agir em uma emergência

Socorrer uma pessoa com suspeita de hipotermia exige ações rápidas e cuidadosas. O objetivo principal é reaquecer a vítima de maneira segura até que a ajuda médica chegue. Se encontrar alguém com os sintomas descritos, siga os passos abaixo.

Ligue para a emergência: acione imediatamente o serviço de atendimento médico de urgência (SAMU, pelo número 192) ou o Corpo de Bombeiros (193). Leve a pessoa para um local aquecido: retire a vítima do frio e do vento, levando-a para um ambiente fechado e protegido. Remova roupas molhadas: caso as roupas estejam úmidas, troque-as por peças secas para evitar que o corpo continue perdendo calor. Aqueça a vítima gradualmente: cubra a pessoa com cobertores, mantas ou casacos. Use o calor do seu próprio corpo, se necessário, para ajudar no aquecimento. Ofereça bebidas quentes: se a pessoa estiver consciente e conseguir engolir, dê líquidos mornos e doces, como chás ou chocolate quente. Evite bebidas alcoólicas, pois elas aumentam a perda de calor do corpo. Evite movimentos bruscos: não faça massagens vigorosas nem esfregue a pele da vítima. Movimentos repentinos ou intensos podem causar arritmias cardíacas perigosas. Não use calor direto e intenso: nunca tente reaquecer a pessoa rapidamente com bolsas de água quente ou banhos quentes, pois o choque térmico pode causar danos à pele e agravar o quadro cardíaco. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.