Hipotermia: quais são os primeiros sinais e como socorrer uma vítima
A sensação térmica baixa pode ser perigosa; aprenda a identificar os sintomas da queda de temperatura corporal e o que fazer
compartilheSIGA
A queda acentuada das temperaturas em diversas regiões do Brasil acende um alerta para os riscos da exposição ao frio extremo. Com a sensação térmica atingindo níveis muito baixos, entender o que é a hipotermia, como identificar seus primeiros sinais e o que fazer em uma emergência torna-se fundamental para proteger a saúde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A hipotermia ocorre quando o corpo perde calor mais rápido do que consegue produzir, resultando em uma queda perigosa da temperatura corporal para abaixo de 35°C. Essa condição afeta o funcionamento do cérebro, do sistema nervoso e de outros órgãos, podendo levar a complicações graves se não for tratada rapidamente. Idosos, crianças e pessoas em situação de rua são os grupos mais vulneráveis. Bebês também são especialmente suscetíveis, pois perdem calor corporal mais rapidamente que adultos.
Leia Mais
Pés gelados no frio: quando é normal e quando pode ser um sinal de alerta
Onda de calor: quem tem doença crônica precisa redobrar os cuidados
Quais são os principais sinais?
Os sintomas da hipotermia costumam aparecer de forma gradual e podem ser confundidos com cansaço ou desânimo. Por isso, é preciso ter atenção aos sinais, que variam conforme a gravidade do quadro. Fique atento a tremores incontroláveis, que são a primeira resposta do corpo para tentar se aquecer. Em seguida, a vítima pode apresentar outros sintomas.
Sinais leves: pele pálida e fria ao toque, lábios azulados, fala arrastada e confusão mental leve. A pessoa também pode sentir sonolência e ter dificuldade para realizar movimentos simples.
Sinais graves: os tremores podem parar, indicando que o corpo já não consegue mais gerar calor. A respiração se torna lenta e superficial, o pulso fica fraco, a pele pode ficar azulada ou acinzentada e a pessoa pode perder a consciência.
Como agir em uma emergência
Socorrer uma pessoa com suspeita de hipotermia exige ações rápidas e cuidadosas. O objetivo principal é reaquecer a vítima de maneira segura até que a ajuda médica chegue. Se encontrar alguém com os sintomas descritos, siga os passos abaixo.
Ligue para a emergência: acione imediatamente o serviço de atendimento médico de urgência (SAMU, pelo número 192) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Leve a pessoa para um local aquecido: retire a vítima do frio e do vento, levando-a para um ambiente fechado e protegido.
Remova roupas molhadas: caso as roupas estejam úmidas, troque-as por peças secas para evitar que o corpo continue perdendo calor.
Aqueça a vítima gradualmente: cubra a pessoa com cobertores, mantas ou casacos. Use o calor do seu próprio corpo, se necessário, para ajudar no aquecimento.
Ofereça bebidas quentes: se a pessoa estiver consciente e conseguir engolir, dê líquidos mornos e doces, como chás ou chocolate quente. Evite bebidas alcoólicas, pois elas aumentam a perda de calor do corpo.
Evite movimentos bruscos: não faça massagens vigorosas nem esfregue a pele da vítima. Movimentos repentinos ou intensos podem causar arritmias cardíacas perigosas.
Não use calor direto e intenso: nunca tente reaquecer a pessoa rapidamente com bolsas de água quente ou banhos quentes, pois o choque térmico pode causar danos à pele e agravar o quadro cardíaco.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.