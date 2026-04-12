Assine
overlay
Início EmGiro
Geral

O mistério dos calafrios: do tremor muscular à termogênese que salva órgãos vitais

Os calafrios costumam aparecer em situações comuns do dia a dia: uma frente fria repentina, uma febre alta ou até um susto inesperado.

Publicidade
Carregando...
J*
Jonasmoura* *com uso de inteligência artificial
J*
Jonasmoura* *com uso de inteligência artificial
Repórter
12/04/2026 06:31

compartilhe

SIGA
×
O mistério dos calafrios: do tremor muscular à termogênese que salva órgãos vitais
O mistério dos calafrios: do tremor muscular à termogênese que salva órgãos vitais crédito: Portal Giro 10

Os calafrios costumam aparecer em situações comuns do dia a dia: uma frente fria repentina, uma febre alta ou até um susto inesperado. Nesses momentos, o corpo começa a tremer, os pelos se arrepiam e os dentes batem sem controle. Por trás desse conjunto de reações, atua um sistema de controle de temperatura altamente fino. O hipotálamo, uma pequena região do cérebro, coordena esse sistema e mantém a estabilidade interna do organismo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Longe de representar um simples incômodo, o calafrio funciona como uma resposta organizada para enfrentar a queda da temperatura corporal. Quando o ambiente esfria ou uma infecção altera o ponto de ajuste térmico interno, o organismo ativa mecanismos automáticos para gerar calor. Entre esses mecanismos, o mais conhecido é o tremor muscular, que transforma energia química em calor. Dessa forma, o corpo protege órgãos vitais como coração, cérebro e rins.

Como o hipotálamo percebe o frio e dispara os calafrios?

A fisiologia dos calafrios começa com a detecção da temperatura. Termorreceptores presentes na pele e em regiões internas do corpo enviam informações constantes sobre o calor ou o frio ao sistema nervoso central. Em seguida, essas informações chegam ao hipotálamo, considerado o termostato do organismo. Essa estrutura compara a temperatura real do corpo com um valor de referência. Em adultos saudáveis, esse valor fica em torno de 36,5 °C a 37,5 °C.

Quando o hipotálamo detecta uma temperatura abaixo desse valor de referência, ele interpreta um risco potencial para o funcionamento dos órgãos. A partir daí, ele envia sinais nervosos por vias autonômicas e somáticas para diferentes partes do corpo. Entre as respostas coordenadas, surgem a vasoconstrição periférica, que reduz a perda de calor pela pele, e o estímulo a contrações rápidas e involuntárias dos músculos esqueléticos. Essas contrações caracterizam o tremor típico dos calafrios.

Esses sinais descem pela medula espinhal e alcançam motoneurônios que ativam as fibras musculares. O padrão de descarga mantém ritmo acelerado e gera pequenas contrações sucessivas. O indivíduo não controla conscientemente esse tremor; ele representa um reflexo voltado à preservação térmica. Além disso, esse reflexo integra o sistema de resposta ao estresse, que prepara o corpo para lidar com ameaças ambientais.

mal-estar _depositphotos.com / AllaSerebrina

O que é termogênese por tremor e como ela produz calor?

A expressão termogênese por tremor descreve o processo em que o corpo produz calor por meio de contrações musculares involuntárias. Cada vez que um músculo se contrai, ele consome ATP, a principal molécula de energia das células. Na prática, uma parte da energia química contida no ATP se converte em trabalho mecânico, ou seja, movimento muscular. A outra parte se libera em forma de calor.

Nos calafrios, o organismo não busca gerar movimento amplo. Em vez disso, ele procura maximizar a liberação de calor. Os músculos esqueléticos realizam contrações rápidas, de pequena amplitude, em sequência. Esse padrão aumenta o gasto de ATP e, consequentemente, a quantidade de calor liberada. É como se o organismo acionasse, em poucos segundos, milhares de micromotores internos para elevar a temperatura do corpo.

  • Alta frequência de contrações: o músculo realiza mais ciclos de uso de ATP em pouco tempo.
  • Baixa eficiência mecânica: o corpo produz pouco movimento útil e muito calor.
  • Distribuição ampla: vários grupos musculares participam, o que amplia a geração térmica.

Esse calor extra contribui indiretamente para preservar os órgãos internos. A vasoconstrição reduz o fluxo de sangue na pele e nas extremidades. Assim, o corpo favorece a circulação em áreas nobres, como tórax e crânio. Dessa forma, o calor que os músculos produzem ajuda a manter a temperatura ideal do coração, do cérebro e de outros órgãos vitais. Em situações extremas de frio, essa estratégia pode significar a diferença entre sobrevivência e colapso orgânico.

Por que batemos os dentes e sentimos arrepios durante os calafrios?

O tremor não atinge apenas grandes músculos das pernas ou dos braços. A musculatura facial e os músculos envolvidos na mastigação também recebem estímulos do sistema nervoso. Como resultado, surge o bater de dentes, que representa a mesma termogênese por tremor em uma região específica do corpo.

Além disso, o arrepio, marcado pela ereção dos pelos, ocorre pela contração de pequenos músculos ligados a cada folículo piloso. Os médicos chamam esses músculos de eretores dos pelos. O sistema nervoso autônomo coordena essa reação. Em seres humanos modernos, essa resposta gera pouca eficácia térmica, porque temos poucos pelos corporais em comparação com outros mamíferos. Ainda assim, o corpo mantém esse componente do pacote de respostas ao frio ou às alterações bruscas de temperatura interna.

  1. Queda da temperatura ou alteração do ponto de ajuste.
  2. Ativação do hipotálamo e do sistema nervoso autônomo.
  3. Tremores musculares generalizados e bater de dentes.
  4. Arrepio e vasoconstrição para reduzir a perda de calor.

Qual a relação dos calafrios com a evolução e a homeostase em mamíferos?

Os calafrios se inserem em um contexto mais amplo de homeostase, o conjunto de mecanismos que mantém o ambiente interno estável. Mamíferos, incluindo seres humanos, apresentam temperatura relativamente constante e recebem o nome de endotérmicos. Essa característica permite atividade física, reprodução e funções cerebrais complexas em ampla faixa de condições externas. Em troca, o organismo precisa de um sistema robusto de produção e conservação de calor.

Do ponto de vista evolutivo, a termogênese por tremor funciona como uma estratégia rápida e versátil para elevar a temperatura corporal em situações de risco térmico. Em outros mamíferos, esse mecanismo atua junto com recursos adicionais, como camadas espessas de pelos e gordura subcutânea abundante. Além disso, muitos mamíferos contam com a termogênese sem tremor, associada ao tecido adiposo marrom, que produz calor de forma contínua. No ser humano, mesmo com roupas e aquecimento artificial, o sistema biológico de controle de temperatura continua ativo e entra em ação sempre que necessário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dessa forma, os calafrios integram uma engenharia fisiológica sofisticada, afinada ao longo de milhões de anos de evolução. Ao transformar energia química em calor e priorizar a proteção dos órgãos vitais, esse mecanismo revela a complexidade escondida em fenômenos cotidianos. Ao mesmo tempo, ele mostra como o corpo humano combina reflexos rápidos, controle neural preciso e estratégias metabólicas para garantir a sobrevivência dos mamíferos em ambientes variados.

calafrio_depositphotos.com / javiindy

Tópicos relacionados:

calafrios geral

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay