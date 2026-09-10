Ator de conteúdo adulto é encontrado morto após postar despedida nas redes
Lucas Drake, de 31 anos, foi encontrado sem vida em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos; polícia investiga o caso, mas não trata como crime
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O ator e criador de conteúdo adulto Lucas Drake, conhecido como LuLu LoveBottom, morreu aos 31 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela revista "People".
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Policiais foram acionados na manhã de segunda-feira (7/9) e encontraram o artista morto em sua residência. Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), o caso não é tratado como crime. A causa da morte ainda não foi divulgada.
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O Instituto Médico Legal local confirmou o óbito e informou que a ocorrência policial foi registrada às 11h22 do dia 7 de setembro.
Mensagem de despedida
Antes de morrer, Drake publicou mensagens de despedida nas redes sociais. "Eu amo vocês e sinto muito por não ter conseguido chegar até o fim. Adeus para sempre. Com amor, Lulu", escreveu ele no Instagram.
Na mesma postagem, o ator também sugeriu ter passado por uma desilusão amorosa recente. "Fui machucado pela última vez por alguém com quem compartilhei meu coração", publicou.
Carreira e lutas pessoais
Drake acumulava mais de 30 mil seguidores e também se apresentava com o nome Hunter Hardin. Seus conteúdos eram divulgados na plataforma OnlyFans.
Em uma entrevista ao "Queerty" em 2025, o ator revelou que enfrentava problemas de saúde mental. "Sou uma pessoa alegre e extrovertida, mas também já sofri de depressão. Não tenho vergonha de falar sobre isso", disse na ocasião.
Ele também comentou como usava a arte para se expressar: "Gosto de usar minha arte para expressar esses sentimentos. Muito disso envolve dor e abandono, muito sofrimento por conta de relacionamentos amorosos."
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A produtora Cleodora Productions prestou homenagens ao criador. Em nota, a empresa o descreveu como "a alma mais doce, suave, divertida, atenciosa e especial, que se tornou um amigo próximo de muitos de nós fora dos palcos". A publicação destacou que sua energia era contagiante e iluminava todos os ambientes por onde passava.
O que fazer em caso de ideação suicida?
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Busque ajuda profissional imediatamente - Procure um psicólogo, psiquiatra ou vá até um pronto atendimento;
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Ligue para um canal de apoio - o Centro de Valorização à Vida (CVV) é gratuito, sigiloso e está disponível 24 horas por dia. O número é 188;
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Não ignore os sinais - Ideação suicida é um sinal sério. Mesmo que pareça passageira, merece cuidado, acolhimento e tratamento;
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Lembre-se: você não está sozinho - Há saída, há tratamento e há pessoas dispostas a te ajudar a atravessar esse momento.