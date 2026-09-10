Ator de conteúdo adulto é encontrado morto após postar despedida nas redes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator e criador de conteúdo adulto Lucas Drake, conhecido como LuLu LoveBottom, morreu aos 31 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela revista "People".

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Policiais foram acionados na manhã de segunda-feira (7/9) e encontraram o artista morto em sua residência. Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), o caso não é tratado como crime. A causa da morte ainda não foi divulgada.

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O Instituto Médico Legal local confirmou o óbito e informou que a ocorrência policial foi registrada às 11h22 do dia 7 de setembro.

Mensagem de despedida

Antes de morrer, Drake publicou mensagens de despedida nas redes sociais. "Eu amo vocês e sinto muito por não ter conseguido chegar até o fim. Adeus para sempre. Com amor, Lulu", escreveu ele no Instagram.

Na mesma postagem, o ator também sugeriu ter passado por uma desilusão amorosa recente. "Fui machucado pela última vez por alguém com quem compartilhei meu coração", publicou.

Carreira e lutas pessoais

Drake acumulava mais de 30 mil seguidores e também se apresentava com o nome Hunter Hardin. Seus conteúdos eram divulgados na plataforma OnlyFans.

Em uma entrevista ao "Queerty" em 2025, o ator revelou que enfrentava problemas de saúde mental. "Sou uma pessoa alegre e extrovertida, mas também já sofri de depressão. Não tenho vergonha de falar sobre isso", disse na ocasião.

Ele também comentou como usava a arte para se expressar: "Gosto de usar minha arte para expressar esses sentimentos. Muito disso envolve dor e abandono, muito sofrimento por conta de relacionamentos amorosos."

A produtora Cleodora Productions prestou homenagens ao criador. Em nota, a empresa o descreveu como "a alma mais doce, suave, divertida, atenciosa e especial, que se tornou um amigo próximo de muitos de nós fora dos palcos". A publicação destacou que sua energia era contagiante e iluminava todos os ambientes por onde passava.

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