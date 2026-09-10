Príncipe William lança campanha de prevenção ao suicídio ao lado de Harry Kane

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O príncipe William lançou uma campanha de prevenção ao suicídio com foco no esporte ao lado do capitão da seleção inglesa de futebol, Harry Kane. Ele defende que atletas, treinadores, dirigentes e torcedores devem ter um papel mais ativo no acolhimento de pessoas em sofrimento emocional.

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A iniciativa será apresentada nesta quinta-feira (10/9), data que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O objetivo é ensinar a comunidade esportiva a identificar sinais de alerta e a encaminhar pessoas para ajuda especializada.

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Em um vídeo de divulgação da campanha, o herdeiro do trono britânico declarou que qualquer pessoa pode fazer a diferença. "Você não precisa ser um especialista para apoiar alguém que está sofrendo. Basta ter coragem para iniciar esse diálogo", afirmou.

A principal ferramenta do projeto é o guia "On Your Side" ("Ao Seu Lado", em tradução livre), desenvolvido para organizações esportivas. O material foi criado pela entidade Chasing the Stigma em parceria com a Royal Foundation, ligada ao príncipe.

William acredita que o esporte tem um alcance único. "O esporte tem a capacidade de alcançar pessoas que talvez nunca passem pela porta de um serviço de saúde mental. Pessoas que podem estar sofrendo em silêncio", disse o príncipe de Gales em discurso.

Ele acrescentou que a comunidade esportiva pode ajudar a mudar essa realidade. "Espero que todas as organizações esportivas do país olhem para o que está sendo lançado hoje e se perguntem: 'O que mais podemos fazer?'."

Além de Kane, a campanha reúne importantes nomes do esporte britânico, como George Russell, piloto de Fórmula 1; Kelly Holmes, ex-corredora; Gabby Logan, apresentadora; Jill Scott, ex-jogadora; Alan Shearer, ex-atacante; e Laura Kenny, ex-ciclista.

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No guia, William faz um apelo para que a prevenção ao suicídio se torne parte da cultura esportiva. "Peço a todos no esporte, em todas as modalidades e em todos os níveis, que façam da prevenção ao suicídio parte da estratégia de jogo."