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NA SUPERFÍCIE DO SOL

Fenômeno previsto no século 19 acaba de ser flagrado por supertelescópio

Evento inédito no astro ajuda a prever falhas em satélites, redes elétricas e sistemas de GPS na Terra

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
05/08/2026 20:02

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Fenômeno previsto no século 19 acaba de ser flagrado na superfície do Sol por supertelescópio
Fenômeno previsto no século 19 acaba de ser flagrado na superfície do Sol por supertelescópio crédito: Tupi

Redemoinhos minúsculos detectados na superfície do Sol por um telescópio estadunidense podem ajudar a explicar como a estrela acumula energia magnética, processo ligado a erupções solares capazes de afetar satélites, redes elétricas e sistemas de GPS na Terra.

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O fenômeno, previsto pela física desde o século 19 mas jamais confirmado visualmente no Sol, foi identificado a partir de imagens do Telescópio Solar Daniel K. Inouye, o mais poderoso do mundo para observar a estrela. O estudo foi publicado na revista "Nature" e anunciado pela Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos (NSF) e pelo Observatório Solar Nacional (NSO).

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Instabilidade prevista há dois séculos

As imagens de alta resolução registraram pequenas estruturas giratórias na fotosfera, a camada visível da superfície solar. A partir delas, os pesquisadores identificaram pela primeira vez no Sol a chamada instabilidade de Kelvin-Helmholtz, que ocorre quando duas camadas de um fluido se movem em velocidades diferentes e criam turbulência na fronteira entre elas.

Na Terra, o efeito é visível em ondas formadas pelo vento sobre a água ou em certos tipos de nuvens onduladas. O fenômeno já havia sido observado nas atmosferas de Júpiter e Saturno, mas nunca com tanta clareza na superfície solar.

A resolução do telescópio foi determinante: os vórtices detectados medem apenas algumas dezenas de quilômetros, dimensão impossível de captar com equipamentos anteriores.

Vórtices que torcem o campo magnético

A hipótese dos cientistas é que esses redemoinhos, ao se formarem continuamente na superfície da estrela, torcem as linhas do campo magnético solar e favorecem o acúmulo de energia. Quando essa energia é liberada, surgem erupções solares, jatos de plasma e ejeções de massa coronal, eventos que compõem o chamado clima espacial e que, quando direcionados à Terra, podem comprometer satélites, redes de energia e sistemas de navegação.

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Para validar os resultados, a equipe comparou as imagens do telescópio com simulações computacionais da atmosfera solar. As duas abordagens produziram estruturas e padrões de formação praticamente idênticos. Os pesquisadores destacam ainda que o mecanismo ajuda a distribuir o campo magnético pela atmosfera da estrela, o que é considerado essencial para aprimorar os modelos de previsão da atividade solar.

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