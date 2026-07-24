Turismo espacial: quanto custará e como será a retomada dos voos para fora da Terra?

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Viajar para fora da Terra deixou de ser uma exclusividade de astronautas e se tornou um objetivo para um seleto grupo de civis. Empresas como Blue Origin, Virgin Galactic e SpaceX desenvolveram programas de turismo espacial nos últimos anos. Embora as principais operadoras de voos suborbitais estejam atualmente em pausa operacional, o setor prepara sua retomada para o final de 2026, prometendo uma aventura que dura pouco, mas oferece uma visão inesquecível do planeta.

Essa nova era da exploração é marcada por avanços tecnológicos, principalmente no desenvolvimento de foguetes reutilizáveis, que reduziram os custos operacionais e viabilizaram as missões turísticas. Atualmente, a maioria dos programas foca nos chamados voos suborbitais, que atingem a borda do espaço e retornam à Terra em poucos minutos.

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Em 2026, o mercado passa por uma fase de transição. A Virgin Galactic, que já levou cerca de 60 pessoas ao espaço, incluindo passageiros pagantes, pesquisadores e equipe de serviço, suspendeu operações em 2024 para desenvolver suas novas naves classe Delta, com retomada prevista para o final deste ano. Já a Blue Origin, que já transportou 98 pessoas, pausou seus voos turísticos em janeiro de 2026 para redirecionar recursos ao desenvolvimento de módulos de pouso lunar, dentro de seus contratos com a NASA ligados ao programa Artemis. Apesar da pausa, ambas as empresas continuam a aceitar reservas e a manter o interesse do público.

O que é o turismo espacial?

O turismo espacial consiste em viagens comerciais para fora da atmosfera terrestre, projetadas para lazer e aventura. A modalidade mais comum é o voo suborbital, projetado para levar passageiros até a fronteira do espaço, permitindo que experimentem a gravidade zero por alguns minutos antes de retornar.

Nessas viagens, os passageiros poderão flutuar dentro da cápsula, observar a curvatura da Terra e a escuridão do espaço através de grandes janelas. A experiência completa, desde o treinamento até o pouso, é projetada para ser segura e acessível a pessoas sem formação de astronauta.

Quanto custa uma viagem para o espaço?

O preço de uma viagem espacial varia drasticamente entre as empresas. A Virgin Galactic anunciou que os assentos em seus futuros voos custarão US$ 750 mil por pessoa. Já os valores da Blue Origin não são divulgados oficialmente, mas especialistas do setor estimam entre US$ 1,5 milhão e US$ 2 milhões por assento. A SpaceX, por sua vez, foca em missões orbitais de vários dias, como a Inspiration4, com custos na casa das dezenas de milhões de dólares.

Esses valores geralmente incluirão não apenas o voo, mas também um treinamento prévio de alguns dias, acomodações e toda a preparação necessária para a missão. A expectativa é que, com o avanço da tecnologia e o aumento da concorrência, os preços se tornem mais acessíveis no futuro, embora devam permanecer restritos a um público de alto poder aquisitivo por bastante tempo.

Como funciona o voo espacial para turistas?

O processo descrito abaixo é baseado nos voos já realizados e no modelo planejado pelas empresas para quando retomarem as operações:

A jornada de um turista espacial é dividida em etapas bem definidas, que vão desde a preparação em solo até o retorno seguro ao planeta.

Preparação e treinamento

Antes do embarque, os viajantes passarão por um treinamento que aborda procedimentos de segurança, como se comportar em ambiente de microgravidade e como usar os equipamentos da espaçonave. O objetivo é garantir que todos estejam prontos para a experiência.Lançamento e subida

O lançamento ocorrerá a bordo de um foguete que impulsionará a cápsula com os passageiros. A subida até a altitude planejada será rápida, durando apenas alguns minutos, durante os quais os ocupantes sentirão a força da aceleração pressionando-os contra seus assentos.

A experiência no espaço

No ponto mais alto da trajetória, o motor do foguete será desligado e os passageiros experimentarão a sensação de gravidade zero. É neste momento que poderão se soltar de seus assentos para flutuar pela cabine e admirar a vista da Terra.

Retorno e pouso

Após alguns minutos no espaço, a cápsula iniciará seu retorno. A reentrada na atmosfera será controlada para garantir um pouso suave, que poderá ser feito com o auxílio de paraquedas ou, no caso de alguns veículos, de forma semelhante a um avião.

Quem pode ser um turista espacial?

Embora o turismo espacial esteja se tornando mais acessível, ainda existem requisitos básicos que os candidatos precisam cumprir. Os critérios variam entre as empresas, mas geralmente incluem:

Condição financeira: o principal requisito é ter recursos para cobrir o alto custo do bilhete e despesas associadas.

Saúde: é necessário ter boa saúde física e mental. Os candidatos passam por uma avaliação médica para garantir que suportam as forças G durante o lançamento e a reentrada.

Idade mínima: as empresas costumam estabelecer uma idade mínima para os passageiros, geralmente de 18 anos.

Treinamento obrigatório: todos os turistas devem concluir com sucesso o treinamento oferecido pela companhia espacial. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.