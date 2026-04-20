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Vitamina D: como o sol e a alimentação influenciam sua saúde

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Redação Flipar
  • Sua principal função é ajudar na absorção de cálcio e fósforo, nutrientes fundamentais para a saúde dos ossos e dentes. Por isso, níveis adequados de vitamina D são indispensáveis ao longo de toda a vida.
    Sua principal função é ajudar na absorção de cálcio e fósforo, nutrientes fundamentais para a saúde dos ossos e dentes. Por isso, níveis adequados de vitamina D são indispensáveis ao longo de toda a vida. Foto: Imagem gerada por i.a
  • O corpo humano produz vitamina D quando a pele é exposta à luz solar, mais especificamente aos raios ultravioleta B (UVB). Esse processo transforma uma substância presente na pele em vitamina ativa.
    O corpo humano produz vitamina D quando a pele é exposta à luz solar, mais especificamente aos raios ultravioleta B (UVB). Esse processo transforma uma substância presente na pele em vitamina ativa. Foto: freepik jannoon028
  • Apesar disso, a vitamina D também pode ser obtida por meio da alimentação. Peixes gordurosos como salmão e sardinha, além de gema de ovo e alimentos fortificados, são boas fontes.
    Apesar disso, a vitamina D também pode ser obtida por meio da alimentação. Peixes gordurosos como salmão e sardinha, além de gema de ovo e alimentos fortificados, são boas fontes. Foto: Youtube/MasterChef Brasil
  • A deficiência de vitamina D pode causar problemas como fraqueza muscular, dores ósseas e maior risco de fraturas. Em casos mais graves, pode levar ao raquitismo em crianças e à osteoporose em adultos.
    A deficiência de vitamina D pode causar problemas como fraqueza muscular, dores ósseas e maior risco de fraturas. Em casos mais graves, pode levar ao raquitismo em crianças e à osteoporose em adultos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A falta dessa vitamina também tem sido associada a alterações no sistema imunológico, o que pode aumentar a suscetibilidade a infecções e outras doenças.
    A falta dessa vitamina também tem sido associada a alterações no sistema imunológico, o que pode aumentar a suscetibilidade a infecções e outras doenças. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A exposição ao sol é considerada a forma mais eficiente de obter vitamina D, mas deve ser feita com cuidado. Não é necessário ficar longos períodos sob o sol para garantir sua produção.
    A exposição ao sol é considerada a forma mais eficiente de obter vitamina D, mas deve ser feita com cuidado. Não é necessário ficar longos períodos sob o sol para garantir sua produção. Foto: Jill Wellington pixabay
  • Em geral, recomenda-se cerca de 10 a 20 minutos de exposição solar diária, com braços e pernas descobertos, sem protetor solar nesse curto período, para estimular a produção da vitamina.
    Em geral, recomenda-se cerca de 10 a 20 minutos de exposição solar diária, com braços e pernas descobertos, sem protetor solar nesse curto período, para estimular a produção da vitamina. Foto: Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz
  • Os melhores horários costumam ser antes das 10h da manhã e após as 16h, quando a radiação solar é menos intensa e os riscos à pele são menores.
    Os melhores horários costumam ser antes das 10h da manhã e após as 16h, quando a radiação solar é menos intensa e os riscos à pele são menores. Foto: Imagem de StockSnap por Pixabay
  • No entanto, fatores como tom de pele, idade, uso de protetor solar e localização geográfica influenciam na produção de vitamina D. Pessoas com pele mais escura, por exemplo, podem precisar de mais tempo de exposição.
    No entanto, fatores como tom de pele, idade, uso de protetor solar e localização geográfica influenciam na produção de vitamina D. Pessoas com pele mais escura, por exemplo, podem precisar de mais tempo de exposição. Foto: Tomaz Silva Arquivo Agência Brasil
  • Idosos também tendem a produzir menos vitamina D naturalmente, o que pode exigir maior atenção, incluindo, em alguns casos, suplementação orientada por profissionais de saúde.
    Idosos também tendem a produzir menos vitamina D naturalmente, o que pode exigir maior atenção, incluindo, em alguns casos, suplementação orientada por profissionais de saúde. Foto: Matt Bennett Unsplash
  • Por isso, manter um equilíbrio entre exposição solar segura e alimentação adequada é a melhor forma de garantir níveis saudáveis de vitamina D e preservar a saúde geral do organismo.
    Por isso, manter um equilíbrio entre exposição solar segura e alimentação adequada é a melhor forma de garantir níveis saudáveis de vitamina D e preservar a saúde geral do organismo. Foto: Divulgação
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