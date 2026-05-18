Auroras boreais e austrais: o espetáculo de luz criado pelo encontro entre o Sol e a Terra

A aurora boreal, no hemisfério Norte, e a aurora austral, no hemisfério Sul, formam um dos fenômenos mais marcantes do céu terrestre. Essas cortinas de luz esverdeadas, avermelhadas ou violetas aparecem principalmente em regiões próximas aos polos e costumam ser associadas a cenários de inverno e noites frias. Por trás desse espetáculo visual, porém, está uma sequência de eventos físicos que começa longe da Terra, na superfície do Sol, e termina na alta atmosfera terrestre.

Para entender o brilho das auroras, é necessário acompanhar a trajetória de bilhões de partículas carregadas que deixam o Sol em alta velocidade. Esse fluxo, chamado de vento solar, se espalha pelo espaço e atinge todo o Sistema Solar, incluindo a Terra. Quando essas partículas encontram o campo magnético terrestre, não atravessam o planeta livremente. Em vez disso, são desviadas, guiadas e, em muitos casos, presas em regiões específicas, o que cria a base para o show de luzes que aparece próximo aos polos.

Como o vento solar chega até as auroras polares?

O Sol está em constante atividade, liberando elétrons e prótons que formam o vento solar. Esse vento atinge a Terra em poucos dias, dependendo da intensidade das erupções solares. Ao se aproximar do planeta, as partículas encontram o escudo magnético natural da Terra, formado pelo seu campo magnético. Esse campo se estende por milhares de quilômetros no espaço e funciona como uma barreira que desvia a maior parte desse fluxo energético, protegendo a superfície terrestre da radiação mais intensa.

Esse encontro entre o vento solar e o campo magnético gera uma região complexa, conhecida genericamente como ambiente de magnetosfera terrestre. Nessas áreas, as linhas de campo magnético se esticam, se reconectam e criam caminhos preferenciais para as partículas carregadas. Em vez de caírem diretamente sobre o planeta, as partículas são conduzidas ao longo dessas linhas, como se estivessem deslizando por trilhos invisíveis em direção às regiões polares, onde o campo magnético emerge e reentra na Terra.

Ao atingir a atmosfera, essas partículas colidem com gases como oxigênio e nitrogênio, liberando energia em forma de brilho colorido – depositphotos.com / surangastock

O que acontece na magnetosfera para formar a aurora boreal e austral?

Nas proximidades dos polos, as linhas do campo magnético convergem e se tornam quase verticais. Essa configuração facilita a chegada das partículas carregadas às camadas superiores da atmosfera. Ao descerem ao longo dessas linhas, elas acabam colidindo com átomos e moléculas de gases como oxigênio e nitrogênio, presentes a alturas que podem ir de cerca de 80 a mais de 300 quilômetros acima da superfície.

Essas colisões transferem energia para os átomos e moléculas da atmosfera, que ficam em um estado excitado, isto é, com mais energia do que o normal. Depois de um curto intervalo de tempo, esses átomos tendem a voltar ao seu estado mais estável. Para fazer isso, liberam o excesso de energia em forma de luz. É esse processo de emissão luminosa, repetido bilhões de vezes em grandes áreas do céu, que origina as faixas brilhantes da aurora boreal e da aurora austral.

O formato típico em cortinas ocorre porque a luz segue aproximadamente o desenho das linhas do campo magnético. Em noites de maior atividade solar, essas cortinas podem se mover rapidamente, ondular e mudar de forma em questão de segundos. A dinâmica é influenciada por variações no vento solar, por mudanças na estrutura da magnetosfera e por processos de reconexão magnética, que liberam grandes quantidades de energia nas regiões polares.

Por que as auroras têm cores diferentes, como verde, vermelho e violeta?

As cores da aurora boreal e da aurora austral dependem de três fatores principais: o tipo de gás atmosférico atingido, a altitude em que ocorre a colisão e a energia das partículas carregadas. O oxigênio e o nitrogênio são os protagonistas desse processo, cada um com assinaturas de cor específicas quando emitem luz após serem excitados.

Em altitudes intermediárias, em torno de 100 a 150 quilômetros, o oxigênio é responsável por um tom esverdeado, considerado o mais comum nas auroras. Já em altitudes mais elevadas, acima de aproximadamente 200 quilômetros, o mesmo oxigênio pode emitir luz avermelhada, mais rara e geralmente visível no topo das cortinas luminosas. Essas diferenças ocorrem porque, em altitudes maiores, a densidade do ar é menor e as colisões entre partículas são menos frequentes, permitindo que o oxigênio libere sua energia em comprimentos de onda diferentes.

O nitrogênio entra em cena principalmente com tons rosados, azulados ou violetas. Moléculas de nitrogênio excitadas podem emitir luz azul em camadas mais baixas, enquanto colisões com nitrogênio ionizado contribuem para bordas violáceas, muitas vezes visíveis na parte inferior das cortinas de aurora. Em algumas situações, a combinação entre o verde do oxigênio e o vermelho ou violeta associado ao nitrogênio gera transições suaves de cor, criando faixas multicoloridas.

Oxigênio em altitude média: verde intenso, comum nas faixas principais.

verde intenso, comum nas faixas principais. Oxigênio em altitude elevada: vermelho profundo, mais visível em noites escuras.

vermelho profundo, mais visível em noites escuras. Nitrogênio neutro: tons azulados, geralmente mais discretos.

tons azulados, geralmente mais discretos. Nitrogênio ionizado: violeta e roxo, destacado nas bordas e na base das cortinas.

Como a atividade solar e o clima espacial influenciam as auroras?

A frequência e a intensidade das auroras estão ligadas ao ciclo de atividade do Sol, que varia em períodos de aproximadamente 11 anos. Em fases de maior atividade, com mais manchas solares, erupções e ejeções de massa coronal, o vento solar se torna mais forte e mais irregular. Quando essas ondas de partículas atingem a Terra, podem intensificar as auroras, ampliando o brilho e, em alguns casos, levando o fenômeno a latitudes mais baixas do que o habitual.

Esse conjunto de fenômenos, estudado pela meteorologia espacial, é monitorado por satélites e redes de observação em solo. Índices de atividade geomagnética são utilizados para estimar a probabilidade de ocorrência de auroras visíveis em determinada região. Quando o campo magnético da Terra é temporariamente comprimido ou distorcido por uma tempestade geomagnética, a energia extra armazenada na magnetosfera é liberada nas zonas polares, alimentando auroras mais amplas e dinâmicas.

O Sol libera partículas carregadas no vento solar. O campo magnético terrestre desvia e canaliza essas partículas. As partículas descem pelas linhas de campo nas regiões polares. Ocorrerem colisões com oxigênio e nitrogênio na alta atmosfera. Os gases excitados emitem luz em diferentes cores e altitudes.

Verde, vermelho e violeta surgem de diferentes gases, altitudes e níveis de energia nas colisões atmosféricas – depositphotos.com / surangastock

O que a aurora revela sobre a relação entre Terra e Sol?

A presença constante de auroras em torno dos polos indica que a Terra está em interação permanente com o Sol. O fenômeno mostra, de forma visível, como o campo magnético e a atmosfera atuam em conjunto para lidar com a energia que chega do espaço. Ao mesmo tempo em que protegem a superfície contra a maior parte das partículas energéticas, essas estruturas transformam parte dessa energia em luz, desenhando no céu um registro luminoso da atividade solar.

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Por esse motivo, a aurora boreal e a aurora austral são consideradas, ao mesmo tempo, um espetáculo natural e um indicador da dinâmica do clima espacial. Elas conectam conceitos de física, como campos magnéticos e emissão de luz, a uma experiência visual que historicamente despertou curiosidade de diferentes culturas. Nas últimas décadas, observatórios terrestres, satélites e missões dedicadas ao estudo da magnetosfera têm permitido descrever esse processo com mais detalhes, reforçando a relação direta entre a beleza das auroras e as leis que regem o comportamento da matéria e da energia no espaço próximo à Terra.